Las obras hidráulicas que se desarrollan en el centro de Pilar generan cambios transitorios en el funcionamiento del transporte público, con la modificación de paradas de varias líneas de colectivos que circulan por la zona. La medida busca facilitar el avance de los trabajos y ordenar la circulación mientras se ejecuta la intervención.

Según la información difundida, la obra se concentra principalmente sobre la calle Ituzaingó, donde se están instalando ductos subterráneos como parte de un sistema destinado a mejorar el drenaje pluvial del área céntrica. Esta situación impacta en paradas ubicadas sobre ese corredor y en su conexión con Ruta 8, uno de los puntos de mayor circulación de colectivos.

A raíz de estos trabajos, varias paradas tradicionales fueron reubicadas o suspendidas de manera provisoria, especialmente en cruces clave del centro. Entre las zonas alcanzadas se encuentran Ruta 8 e Ituzaingó, Ituzaingó y Tucumán, y Tucumán y San Martín, además de sectores cercanos a la terminal de colectivos.

Las líneas de colectivos alcanzadas por las modificaciones son:

Líneas y paradas reubicadas

501 – Fábrica Militar / San Alejo / Villa Rosa

Parada solamente en Ruta 8 esquina Ituzaingó

Parada solamente en 503 – Manzone

Parada en Víctor Vergani e Yrigoyen

Parada en 510 – Ramales 4, 5 y 9

Parada sobre Ruta 8 esquina Ituzaingó

Parada sobre 520 – A Derqui

Parada en Tucumán y Víctor Vergani

Parada en 520 – A Zelaya

Parada en Ruta 8 esquina Ituzaingó

Parada en 176 – A Chacarita

Parada en Ruta 8 esquina Ituzaingó

Parada en 203 – Por Del Viso y Ford

Parada en Ituzaingó y Tucumán (Banco Francés)

Parada en 203 – A Puente Saavedra por Autopista

Parada en Ruta 8 e Ituzaingó

Parada en 276 – A Luján

Parada en Ituzaingó y Tucumán (Banco Supervielle)

Parada en 276 – A Escobar

Parada en Ruta 8 e Ituzaingó

Parada en 291 – A Escobar

Parada en Ruta 8 esquina Ituzaingó

Parada en 350 – A Los Cardales / San Antonio de Areco

Parada en Tucumán y San Martín

Parada en 429 – A Capilla del Señor / Zárate

Parada en Tucumán y San Martín

Desde el Municipio indicaron que estas modificaciones estarán vigentes mientras se desarrollen los trabajos hidráulicos, cuyo objetivo es optimizar el escurrimiento del agua en el centro de Pilar y conectar el nuevo sistema de desagüe con el río Luján.