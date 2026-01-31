Por obras hidráulicas, líneas de colectivos modifican sus paradas en el centro de Pilar
Las modificaciones son temporarias y responden al avance de una intervención subterránea que afecta el eje céntrico y obliga a reordenar paradas habituales del transporte público.
Las obras hidráulicas que se desarrollan en el centro de Pilar generan cambios transitorios en el funcionamiento del transporte público, con la modificación de paradas de varias líneas de colectivos que circulan por la zona. La medida busca facilitar el avance de los trabajos y ordenar la circulación mientras se ejecuta la intervención.
Según la información difundida, la obra se concentra principalmente sobre la calle Ituzaingó, donde se están instalando ductos subterráneos como parte de un sistema destinado a mejorar el drenaje pluvial del área céntrica. Esta situación impacta en paradas ubicadas sobre ese corredor y en su conexión con Ruta 8, uno de los puntos de mayor circulación de colectivos.
A raíz de estos trabajos, varias paradas tradicionales fueron reubicadas o suspendidas de manera provisoria, especialmente en cruces clave del centro. Entre las zonas alcanzadas se encuentran Ruta 8 e Ituzaingó, Ituzaingó y Tucumán, y Tucumán y San Martín, además de sectores cercanos a la terminal de colectivos.
Las líneas de colectivos alcanzadas por las modificaciones son:
Líneas y paradas reubicadas
- 501 – Fábrica Militar / San Alejo / Villa Rosa
Parada solamente en Ruta 8 esquina Ituzaingó
- 503 – Manzone
Parada en Víctor Vergani e Yrigoyen
- 510 – Ramales 4, 5 y 9
Parada sobre Ruta 8 esquina Ituzaingó
- 520 – A Derqui
Parada en Tucumán y Víctor Vergani
- 520 – A Zelaya
Parada en Ruta 8 esquina Ituzaingó
- 176 – A Chacarita
Parada en Ruta 8 esquina Ituzaingó
- 203 – Por Del Viso y Ford
Parada en Ituzaingó y Tucumán (Banco Francés)
- 203 – A Puente Saavedra por Autopista
Parada en Ruta 8 e Ituzaingó
- 276 – A Luján
Parada en Ituzaingó y Tucumán (Banco Supervielle)
- 276 – A Escobar
Parada en Ruta 8 e Ituzaingó
- 291 – A Escobar
Parada en Ruta 8 esquina Ituzaingó
- 350 – A Los Cardales / San Antonio de Areco
Parada en Tucumán y San Martín
- 429 – A Capilla del Señor / Zárate
Parada en Tucumán y San Martín
Desde el Municipio indicaron que estas modificaciones estarán vigentes mientras se desarrollen los trabajos hidráulicos, cuyo objetivo es optimizar el escurrimiento del agua en el centro de Pilar y conectar el nuevo sistema de desagüe con el río Luján.