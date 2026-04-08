En el marco de una serie de obras que se están realizando en las vías del Ferrocarril Belgrano Norte, se procedió al cierre de la bajada de la Panamericana hacia la calle Caamaño.

Se trata de una de las arterias más transitadas en el distrito que permanecerá con desvíos y reducciones por al menos 30 días.

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Los trabajos, iniciados en la mañana del martes y ejecutados por la empresa Trenes de Buenos Aires, buscan mejorar la seguridad operacional de la línea que une Villa Rosa con Retiro y garantizar mejores condiciones para el tránsito ferroviario y vehicular.

Entre las tareas que se realizarán, se encuentran el desarme, actualización y rearmado de las vías; la colocación de piedra balasto, y la nivelación y estabilización del tendido ferroviario.

También se adecuarán la calzada de circulación, las rampas de aproximación y los pasos peatonales, además de realizarse trabajos de pintura y señalización general.

Mientras dure el cierre del paso a nivel, se implementarán desvíos vehiculares para minimizar el impacto en la circulación.

Así quienes circulen desde Pilar en dirección a la Ciudad de Buenos Aires deberán continuar hasta el puente de la calle Florida y luego retomar por la colectora del lado opuesto para poder acceder a la calle Caamaño.

Mientras que los conductores que intenten salir de Caamaño hacia la autopista Panamericana se encontrarán con una circulación reducida, ya que solo se encuentra habilitada una mano para atravesar el sector bajo el puente.