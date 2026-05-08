La empresa concesionaria del servicio de agua corriente, AySA, informó que por tareas de mantenimiento podría haber fallas en el suministro del fluido en sectores del distrito de Pilar.

Por medio de un comunicado, AySA consignó que las tareas a realizar apuntan a “mejorar la distribución del servicio” y debido a esos trabajos los usuarios podrían experimentar “baja presión y/o falta de agua”.

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En cuanto a los días, sectores y horarios la empresa detalló el siguiente cronograma:



Martes 12 de mayo en el horario de 8 a 14Hs, en el perímetro comprendido por las calles Lisandro De La Torre, Homero, Florida, Mar Del Plata en la localidad de Del Viso.

El mismo día y en los mismo horarios, también se desplegarán tareas en el perímetro comprendido por las calles Pedro Nieto, RP26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera, Mónaco, en la localidad de Lagomarsino.

Y por último, en Gral. Miguel Soler, Gral. Las Heras, 9 De Julio, Av. Tratado Del Pilar, Av. Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, Cjal Dr. Martitegui, Uruguay, José Mármol, de Pilar Centro.

Ante consultas, AySA recordó a los usuarios que se podrán comunicar de manera autogestionada vía WhatsApp (11-5984-5794).

También se encuentran disponibles los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina) de 6 a 24 horas y el 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas.