El Municipio de Pilar informó el cierre de una calle clave del casco céntrico por la continuación del plan de obras hidráulicas que se extiende en la zona.

El cierre al tránsito opera en la calle Ituzaingó entre Bolívar e Yrigoyen, zona que ya se encuentra cercada.

En concreto, en esa zona la Comuna inició una nueva fase de las obras hidráulicas que se vienen desarrollando en el centro de Pilar.

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El proyecto contempla la instalación de conductos subterráneos, sumideros y cámaras de empalme.

Las tareas tienen como objetivo ampliar la capacidad de desagüe en distintos sectores del casco urbano y conectar la red pluvial del centro con el sistema del Canal Agustoni y favorecer el escurrimiento del agua hacia el río Luján.

Ante las obras, la Comuna recomienda a la población utilizar caminos alternativos: Hacia Panamericana se podrá utilizar la calle Alsina; hacia el predio Bianea por la calle Moreno.

Mientras que la calle San Martín será de prioridad para el transporte público de pasajeros, también se recomienda a los conductores circular con precaución.