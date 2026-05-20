El pasado 19 de mayo, el ferrocarril Belgrano Norte comenzó a operar con el nuevo cronograma de horarios que evidencian una fuerte reducción en los servicios que unen las estaciones de Villa Rosa con Retiro.

El diagrama pasó de 105 a 93 servicios diarios completas de lunes a viernes y las frecuencias en hora pico se estiraron de 15 a entre 18 y 20 minutos.

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El resultado se vio de inmediato en las estaciones: formaciones desbordadas, pasajeros colgados de las puertas y escenas de desesperación para intentar subir a trenes que ya no dan abasto.

La reducción de los trenes, además, golpea con más fuerza en los horarios pico, cuando la demanda es mayor. Imágenes tomadas por los propios usuarios dejaron ver los peligros a los que se exponen los pasajeros para intentar llegar a destino, muchos de ellos teniendo que viajar colgados o apenas subidos a los estribos de los vagones.

En el caso de los vecinos de Villa Rosa, la situación es más compleja ya que hay más tiempo de espera en origen y trenes que ya llegan repletos antes de alcanzar las últimas estaciones.

A las esperas y a las malas condiciones para viajar se sumó un reciente aumento del boleto.

"Ya veníamos viajando mal y ahora va a ser peor. Aumenta el boleto, bajan la frecuencia y terminamos viajando más apretados", sostuvieron pasajeros esperando poder abordar una de las formaciones.



