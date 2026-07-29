El sábado 8 de agosto, de 10 a 16, la Sociedad de Fomento de Villa Astolfi será sede del primer Club del Trueque de Pilar, un espacio para intercambiar bienes y servicios sin dinero de por medio, impulsado por Libres del Sur.

La propuesta surgió de una asamblea vecinal realizada en Astolfi durante los feriados del 9 y el 10 de julio, en el marco de una campaña de emergencia alimentaria que la organización lleva adelante desde mayo, con encuestas a familias de toda la provincia de Buenos Aires.

"La idea surgió en una asamblea de vecinos y vecinas que realizamos en Astolfi, en el marco de los feriados del 9 y el 10 de julio, cuando estuvimos haciendo asambleas barriales en distintos puntos del conurbano", contó a Pilar de Todos Ana Barreto, referente de Libres del Sur.

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Alimentos, ropa y trueques por necesidad

Según ese relevamiento, el 60 por ciento de las familias consultadas dejó de consumir carnes, lácteos, frutas, verduras y legumbres, mientras que el 66 por ciento tuvo que suprimir al menos una comida durante el último mes evaluado. Además, la mitad de los encuestados dijo haber tomado deuda -con tarjeta, préstamos en billeteras virtuales o a familiares- para poder comprar alimentos.

"El 50 por ciento de las personas encuestadas se endeuda para comprar alimentos", precisó Barreto, y remarcó que esa situación no se limita a familias sin empleo formal: también alcanza a hogares donde el jefe o la jefa tiene trabajo registrado.

Cómo funcionará el Club del Trueque

El encuentro se hará en el predio deportivo de la Sociedad de Fomento de Villa Astolfi. Para ordenar la logística, los organizadores armaron un grupo de WhatsApp donde los vecinos pueden reservar un lugar para su puesto.

"Tenemos entre 35 y 40 cupos, y ya estamos muy cerca de cubrirlos", explicó Barreto. Quienes no consigan una mesa podrán llevar la propia o instalarse con mantas, según indicó la referente.

Entre los objetos que los vecinos anticiparon que van a llevar predominan la ropa -usada y nueva- y los alimentos caseros, como bizcochuelos o pan. También se prevén trueques puntuales entre productos de almacén. "A veces tienen muchos de un producto pero no tienen plata para comprar un aceite o un azúcar que es fundamental, entonces acá está la posibilidad de cambiarlo", señaló Barreto.

La modalidad no es enteramente nueva en la zona: según la organización, en plazas y estaciones de distintas localidades ya se replican de manera espontánea intercambios similares. "Es algo que ya se viene haciendo, más espontáneo, entre vecinos, en esas ferias, en las plazas, en las estaciones", indicó Barreto. Incluso la propia Sociedad de Fomento ya había pensado en una iniciativa parecida antes de la propuesta de Libres del Sur.

Los organizadores prevén que el Club del Trueque se extienda a otros barrios de Pilar en próximas ediciones, entre ellos Nuestra Señora del Pilar y San Alejo.

La mirada política de Barreto

Consultada sobre el discurso oficial en torno a la baja de la pobreza, Barreto cuestionó los números que difunde el Gobierno nacional. "La mayoría de la gente que nos contacta está muy indignada con este gobierno, y sobre todo con los discursos de este gobierno, de Javier Milei, de Sandra Pettovello", afirmó.

La referente de Libres del Sur sostuvo que esa indignación se vincula con la situación social que releva la organización en el territorio. "La gente está muy indignada y la verdad es que sentimos que nos toma el pelo con los discursos que da el presidente", sostuvo, y agregó que, a su criterio, buscan viralizar fragmentos de discursos para dar argumentos a sus seguidores frente a las críticas.

Barreto fue más allá y cuestionó la gestión del Gobierno nacional en materia alimentaria. "Manejan y gobiernan desde la crueldad desde que asumieron, siguen sin entregar alimentos a los comedores comunitarios, eso no tiene ninguna justificación", afirmó.