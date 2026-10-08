El Municipio de Pilar reprogramó las Fiestas Patronales 2026 por las condiciones climáticas.

El festejo con los espectáculos artísticos que iba a desarrollarse el 10 y 11 de octubre, pasó al fin de semana del 17 y 18, desde las 12 horas, en el Microestadio Municipal (Av. Néstor Kirchner 1400, Pilar centro).

Según el comunicado difundido por la comuna en sus redes sociales, la decisión busca garantizar las condiciones para que vecinas y vecinos puedan disfrutar del festejo sin inconvenientes.

Puede interesarte

Durante el fin de semana, en el Microestadio se iba a desarrollar el despliegue de más de 80 puestos gastronómicos a cargo de los colegios y escuelas del distrito y una serie de espectáculos musicales y bailables. Sin embargo, el pronóstico del tiempo prevé que las condiciones climáticas no acompañarán.

La nueva fecha

La nueva fecha establecida para las jornadas recreativas serán el 17 y 18 de octubre. Esos días, a partir de las 12 horas se espera la realización de Paseo gastronómico con las escuelas y colegios de Pilar; Música, shows y DJs en vivo durante todo el fin de semana y un paseo de artesanos y emprendedores.

El lunes, desfile cívico

En tanto, el cronograma mantendrá la realización del desfile cívico que tendrá lugar el lunes 12 de octubre en el centro de la ciudad.

El evento que reunirá a las instituciones y centros gauchos del distrito se hará a partir de las 14 horas.