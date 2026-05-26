Una mujer de 21 años fue asistida por efectivos policiales mientras atravesaba un trabajo de parto en la localidad de Del Viso, en Pilar.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Pasaje San Jerónimo y Moyano, luego de un llamado al sistema de emergencias 911.

Según informaron fuentes policiales a Pilar de Todos, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras ser alertado sobre una emergencia de salud. Al arribar, los efectivos encontraron a la joven con un embarazo a término y en pleno trabajo de parto.

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La mujer fue asistida por una sargento y un sargento del Comando de Patrullas, quienes colaboraron durante la emergencia hasta concretarse el nacimiento de un bebé de sexo masculino en el lugar.

Minutos después llegó una ambulancia del SAME, identificada con el móvil 06 y a cargo de un médico, quien brindó asistencia sanitaria tanto a la madre como al recién nacido.

Posteriormente, ambos fueron trasladados hacia el Hospital Maternal de Pilar para recibir controles médicos y atención especializada.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la zona comprendida por los móviles 29 y 31 del Comando de Patrullas Pilar. Fuentes del caso señalaron que la rápida actuación policial permitió asistir a la mujer hasta la llegada de los profesionales de la salud.