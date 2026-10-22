La Reserva Natural Municipal de Pilar realizará el sábado 24 de octubre, a partir de las 10, una jornada de control de especies exóticas invasoras y plantación de especies nativas en el sector del Talar.

La actividad es libre, gratuita y sin inscripción previa, y está abierta a personas de todas las edades. En caso de lluvia, se suspende.

Acciones para recuperar el bosque de talar

Al describir el objetivo de la convocatoria, la Reserva sostuvo que se trata de "acciones fundamentales para recuperar y conservar el bosque de talar, favorecer la biodiversidad y proteger nuestros ambientes naturales", según informó a través de una gacetilla.

Desde el espacio protegido también se refirieron a la importancia de la participación comunitaria: "Cada mano que se suma hace la diferencia", señalaron al invitar a compartir una jornada al aire libre.

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Qué llevar a la jornada

Los organizadores recomendaron asistir con calzado cerrado y cómodo, ropa adecuada para trabajar al aire libre, repelente y agua para hidratarse. También pidieron llevar guantes de trabajo, para quienes los tengan.

Donaciones para la Biblioteca Popular Palabras del Alma

En tanto, la Reserva informó que recibirá donaciones para la Biblioteca Popular Palabras del Alma: alimentos no perecederos y útiles escolares, especialmente cuadernos.

Dónde obtener más información

Para consultas, la Reserva habilitó el teléfono 11 5730-2504. También difunde sus actividades en Instagram (@patrimonionaturalpilar y @reservadelpilar), en Facebook (@reservanatural.delpilar) y en un canal de WhatsApp.

Al cierre de la convocatoria, el mensaje fue directo: "La Reserva es de todos. Cuidarla también."