Pilar vibró con el triunfo y el pase a cuartos de final de la Selección de Futbol en el Mundial 2026.

La hazaña se logró luego de un electrizante partido en el que los dirigidos por Lionel Scaloni superaron por 3 a 2 a la Selección de Egipto.

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Las y los vecinos del distrito vivieron el encuentro en las localidades y con una nutrida concurrencia en el Paseo del Centro donde el Municipio desplegó nuevamente un punto con pantalla gigante para alentar al combinado albiceleste.

En el centro, la actividad comenzó cerca del mediodía con sorteos, un sector para el intercambio de figuritas del álbum del mundial y todo preparado para ver el encuentro en la Plaza. }

Luego de acompañar el encuentro, no apto para cardíacos, fueron miles los vecinos que se volcaron a las calles para festejar el avance de la Selección.

Las calles del centro se tiñeron de celeste y blanco. Camisetas, banderas, guantes, paraguas, cornetas y mucha alegría de la comunidad.

También hubo festejos en Del Viso donde la euforia llevó a los vecinos a festejar sobre la traza de la Ruta 26 y la calle Valentín Gómez. Se sumaron celebraciones en Manuel Alberti y Presidente Derqui.

“¡VAMOS ARGENTINA! Con sufrimiento y corazón, nuestra Selección nos regaló otro triunfo inolvidable”, destacaron desde la Comuna.

El próximo compromiso de la Selección será este sábado a partir de las 22 horas. Su rival será el ganador del encuentro entre Suiza y Colombia.

