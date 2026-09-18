Pilar será sede este domingo de una edición de Domingos de Vanguardia, el festival de diseño que combina moda, gastronomía y actividades al aire libre. La cita es el domingo 20 de septiembre, de 13 a 19 horas, en Darwin Tortugas, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1600, Manuel Alberti.

Según indicaron los organizadores a Pilar de Todos, esta edición busca ir "mucho más que una feria" y propone vivir la jornada "como un verdadero plan de domingo" en familia y con amigos.

Una quinta de dos hectáreas como escenario

El encuentro se desarrollará en Darwin Tortugas, un espacio verde de dos hectáreas que los organizadores eligieron para "darle la bienvenida a la primavera". Habrá más de 100 diseñadores con propuestas de indumentaria, zapatos, carteras, accesorios y decoración, además de un sector gourmet para almorzar, tomar el té o café y algo dulce.

Por su parte, los emprendedores presentes serán tanto de Pilar como de otras localidades de la región.

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Picnic, inflables y actividades para toda la familia

La organización invitó al público a llevar su propio mantel para armar un picnic en el parque. La grilla incluye inflables, pochoclos, candy bar, una zona de juegos didácticos, cuentacuentos para niños, talleres de origami y pintura en vivo.

En tanto, se recordó que la propuesta apunta a que la gente pueda "encontrarse con amigos, comer rico, pasear, jugar, comprar cosas lindas y simplemente disfrutar del verde".

Entrada libre y con estacionamiento gratuito

El festival tendrá entrada libre y gratuita, con estacionamiento privado y sin costo. Los organizadores confirmaron además que la actividad "no se suspende por lluvia".

