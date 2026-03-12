El Municipio de Pilar suma nuevos agentes para la Guardia Urbana. Se trata de quienes finalizaron el curso básico de formación que brinda la Comuna en el área de la Secretaría de Seguridad.

En total, son 78 los nuevos agentes que aprobaron el Curso Básico de Formación dictado por esa secretaría.

Puede interesarte

El acto formal de egreso de los agentes se llevó a cabo en las instalaciones del Club Municipal de Del Viso y contó con la presencia del intendente Federico Achával y autoridades del área de Seguridad comunal.

Además, la jornada ofició de bienvenida para 87 nuevos cursantes del Curso de Formación.

Desde el Municipio destacaron que el Curso de Formación para agentes “es una iniciativa municipal que busca profesionalizar y brindar nuevas herramientas a las fuerzas del distrito”.

Las capacitaciones, además, se suman a la inversión integral en seguridad que se viene realizando con equipamiento y tecnología, además de la línea 109 que brinda atención ante emergencias a vecinos de todo Pilar.

“Para nosotros este curso es muy importante, porque nos permite formar a los agentes de nuestro sistema de seguridad, que son quienes suman fuerzas para ayudar ante las emergencias de nuestros vecinos y vecinas”, destacó el jefe comunal.

