El municipio se sumó este 2 de junio al Día Nacional del Bombero Voluntario con una visita al cuartel de Pilar centro.

El secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, encabezaron el reconocimiento institucional a quienes integran el cuerpo local.

El intendente Federico Achával, en tanto, destacó que “los Bomberos son un ejemplo de vocación, solidaridad y entrega”. “En el Día Nacional del Bombero Voluntario, queremos reconocerlos y transmitirle el orgullo de todo el pueblo de Pilar”, destacó el jefe comunal.

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A través de un video institucional, el municipio destacó que “los bomberos son hombres y mujeres que entregan su vida para cuidar a nuestra comunidad".

"Cada vez que hay una emergencia, no dudan en dejar lo que están haciendo y poner el cuerpo para estar donde se los necesita. Hoy, este Día Nacional del Bombero Voluntario, queremos reconocerlos y transmitirles el orgullo de todo el pueblo del Pilar. Feliz día", publicó el gobierno local.

La fecha conmemora el 2 de junio de 1884, cuando Tomás Liberti impulsó la creación del primer cuerpo de bomberos voluntarios en el barrio porteño de La Boca, tras un incendio que comprometió viviendas de madera y chapas.

Bajo el lema "Querer es poder", aquella iniciativa se expandió con el tiempo a todo el país.