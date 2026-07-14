La Municipalidad de Pilar confirmó que este miércoles instalará nuevamente una pantalla gigante en la Plaza 12 de Octubre para la transmisión de la semifinal del Mundial de fútbol 2026 entre Argentina e Inglaterra.

Horarios y actividades

La jornada arrancará a las 14 con intercambio de figuritas, sorteos y otras actividades para los vecinos que se acerquen antes del partido.

La transmisión en pantalla gigante comenzará a las 16, horario en el que la Selección argentina disputará ante Inglaterra uno de los cruces por semifinales del certamen.

El punto de encuentro es la Plaza 12 de Octubre, en San Martín y Bolívar, en pleno centro de Pilar.

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Pantalla gigante

No es la primera vez que el Municipio convoca a los vecinos a alentar a la Selección en formato colectivo.

La propuesta ya se replicó en los partidos anteriores del equipo liderado por Lionel Messi en este Mundial: en cuartos de final, ante Suiza, con triunfo argentino por 3 a 1, en octavos ante Egipto, con victoria por 3 a 2, y en 16vos. ante Cabo Verde, también triunfo para la albiceleste por 3 a 2.

En esas ocasiones, la pantalla gigante en Plaza 12 de Octubre convocó a un importante marco de público.