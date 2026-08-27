El Municipio de Pilar avanza con nuevas obras hidráulicas sobre la Ruta 8, en el marco del plan de infraestructura pluvial que la Comuna despliega en todo el distrito de cara a la temporada de lluvias.

Los trabajos se concentran en el tramo de Pilar centro, frente al colegio y al Club Atlético Pilar, donde se están entubando los desagües para mejorar el escurrimiento del agua.

"En Ruta 8 seguimos trabajando con obras hidráulicas en todo el municipio para prepararnos para las lluvias y la llegada del niño", expuso el intendente Federico Achával, al recorrer las obras.

"Ahora estamos entubando toda esta parte frente al colegio y al Atlético Pilar y estamos trabajando sobre la calle Jorge Manfredi para asfaltarla, terminar el asfalto, y que va a descongestionar la calle Guido", añadió.

De esta manera, la gestión municipal suma un nuevo frente de obra vial y pluvial a los trabajos que ya se ejecutan en el tramo de Ruta 8, con el objetivo de mejorar tanto la circulación vehicular como el drenaje del agua en épocas de tormenta.

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Plan hidráulico

La intervención en Ruta 8 no es un hecho aislado. Días atrás, el Municipio había puesto en marcha trabajos sobre el arroyo Pinazo, a la altura del barrio Santa Brígida de Lagomarsino, encabezados por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent.

Esa obra se suma a la intervención hidráulica en el centro de Pilar sobre la calle Ituzaingó, que en febrero llegó a su cuarta y última etapa para conectar el sistema con el Canal Agustoni y el reservorio de la Plaza 12 de Octubre, con capacidad para absorber un millón de litros de agua de lluvia.

El plan también alcanzó a Manuel Alberti, donde las obras se extendieron por más de 4.200 metros en beneficio de los barrios William Morris, Güemes y El Rocío. A eso se suman trabajos de entubamiento en Monterrey y La Escondida, en Derqui; en El Manzanar, en Villa Rosa; en La Lonja; y en distintas calles de Del Viso, Pilar centro, Tribarrial y Lagomarsino, según el relevamiento de obras que viene realizando la Comuna en todo el distrito.

👷‍♂️🚧 Continuamos realizando obras hidráulicas en distintos puntos de nuestro distrito.



En la zona de #Ruta8 en #Pilar centro, llevamos adelante entubamientos de desagües para mejorar el escurrimiento pluvial.



Seguimos trabajando para transformar nuestras localidades ✅ pic.twitter.com/4osXxPbgwQ — Municipalidad Pilar (@MunicipioPilar) August 27, 2026

La alerta climática que impulsa las obras

El refuerzo de los trabajos hidráulicos se da en un contexto de monitoreo especial: el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el fenómeno de El Niño se encuentra activo, con una probabilidad cercana al 100% de que continúe durante el trimestre agosto-septiembre-octubre, lo que eleva las chances de lluvias por encima de lo normal en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Ese escenario, conocido informalmente como "Súper Niño" aunque el SMN no usa esa denominación de manera oficial, anticipa una primavera con mayor frecuencia de tormentas severas y crecidas en los cursos de agua del AMBA. En ese marco, la gestión de Achával apunta a reforzar la capacidad de escurrimiento pluvial antes de que avance la temporada de lluvias.