El distrito de Pilar formará parte de un ciclo de charlas impulsadas por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires con el eje puesto en la seguridad vial.

En el marco del Día del Camino y la Educación Vial que se celebra cada 5 de octubre, el organismo que conduce Martín Marinucci consignó que en lo que resta del año se desplegarán los encuentros destinados a jóvenes y familias en general.

En lo que va del año, el Ministerio llevó adelante jornadas de educación vial en instituciones educativas de los distritos donde participan estudiantes secundarios, con el objetivo de promover hábitos responsables y brindar herramientas para una circulación más segura, entendiendo que los adolescentes y jóvenes están expuestos a situaciones de riesgo en la vía pública, en particular en el uso de motocicletas.

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“Construir hábitos responsables salva vidas y es una tarea que debemos asumir entre todos. Por eso, el trabajo mancomunado con los municipios es permanente y fundamental para llegar con más herramientas a cada bonaerense”, había señalado el ministro Marinucci durante uno de los encuentros con jóvenes, al destacar la importancia de incorporar la prevención como parte de la vida cotidiana.

Los talleres, impulsados por la Dirección de Políticas Educativas de Prevención, dependiente de la Subsecretaría de Articulación Interjurisdiccional del Transporte que encabeza Marcela Passo, combinan charlas de concientización y actividades participativas para que las y los estudiantes puedan identificar situaciones de riesgo y conocer las principales medidas de prevención.

En ese sentido, entre los contenidos abordados se destaca la importancia del uso del casco en motos y bicicletas, como elemento fundamental de protección ante posibles caídas o siniestros.

También se trabaja sobre el uso del cinturón de seguridad, elementos de seguridad activa y pasiva y los Sistemas de Retención Infantil (SRI), independientemente de la distancia de los viajes; la importancia de respetar las normas como peatones y conductores de todo tipo de rodados; el aprendizaje de señales viales; responsabilidad ciudadana; la Ley de Alcohol Cero al Volante; y los peligros asociados a factores de riesgo, como el uso del celular mientras se conduce.

Las acciones de educación vial alcanzaron a instituciones de distintos puntos de la Provincia, y el Ministerio llevó las propuestas de prevención a ferias y festivales de Lavalle, La Plata y Malvinas Argentinas, así como al Congreso Nacional de Seguridad Vial de Mar del Plata.

De cara a la última parte del año, se continuará con una agenda que incluye a San Miguel del Monte, Lincoln, General Dorrego, Gonzáles Chávez, Lezama, General Guido, Madariaga, Balcarce, Baradero, Pilar, Vicente López, entre otros distritos.