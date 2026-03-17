En el marco de las actividades por Semana Santa, el Municipio de Pilar organiza una nueva edición del tradicional “Camino de las 7 iglesias”, una propuesta de turismo religioso que combina espiritualidad, patrimonio y recorrido territorial por distintas localidades del distrito.

La actividad se realizará el 28 de marzo desde las 8.30, con punto de partida en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, ubicada en el centro de la ciudad. Desde allí, los participantes iniciarán un circuito que incluye siete templos representativos de distintas zonas del partido.

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El itinerario contempla la visita a la Iglesia de la Sagrada Familia, en La Lonja; la Parroquia Santa Rosa de Lima, en Manuel Alberti; el Santuario Schoenstatt, uno de los espacios más emblemáticos del turismo religioso local; la Capilla Nuestra Señora de las Gracias, en el barrio Peruzzotti; la Capilla San Manuel Mártir, también en La Lonja; y la Capilla Santa Teresita, nuevamente en Manuel Alberti.

La propuesta es una de las que se consolidó como una actividad que en Pilar convoca tanto a fieles como a vecinos interesados en conocer el patrimonio cultural y arquitectónico del distrito.

Desde el área de Turismo destacaron que la iniciativa permite “descubrir Pilar de una manera diferente”, integrando espacios religiosos con la historia y la identidad de cada localidad.

Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente enviando la palabra “Turismo” al Chat Mi Muni, al número 11 5238 6864.