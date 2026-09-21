Los excombatientes de Malvinas del distrito de Pilar dijeron presente en la 1° Peregrinación Nacional de Veteranos de Guerra hacia Luján.

La actividad se desarrolló este pasado domingo y congregó a excombatientes de todo el país. Tuvo como objetivo honrar a los héroes caídos en combate, a quienes regresaron y ya no están, y reconocer a quienes sostienen la lucha por la causa desde 1982.

La jornada contó con la organización del Municipio de Luján, la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires, la Confederación de Combatientes de Malvinas, el Centro de Veteranos de Guerra de Luján y el Santuario Nuestra Señora de Luján.

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La concentración comenzó antes de las 10 del domingo en el Complejo Monumental Malvinas Argentinas, donde se realizó el izamiento de la bandera. Desde allí, los excombatientes caminaron junto a familiares y vecinos hasta la Plaza Belgrano, frente al Santuario, donde se desarrolló el acto oficial.

Los veteranos pilarenses contaron con el acompañamiento del Secretario de Gobierno del Municipio de Pilar, Santiago Laurent quien consignó que se trató de una jornada “de mucha emoción”.

“La 1° Peregrinación Nacional de Veteranos de Guerra de Malvinas en Luján, reunió a excombatientes de todo el país para recordar, agradecer y mantener viva esta causa que es parte del corazón de todos los argentinos. Seguimos honrando a quienes dieron su vida por defender nuestra soberanía, reafirmando que las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas”, homenajeó Laurent.