El Municipio de Pilar impulsa los talleres de oficio que se ofrecen en las Casas de Desarrollo Humano, ubicadas en diferentes localidades. Allí, se llevan adelante diferentes actividades y talleres que brindan herramientas laborales a los que asisten.

El secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y a la secretaria General, Soledad Peralta, estuvieron presentes en la Casa de Desarrollo Humano de El Rocío, acompañados por la titular de Desarrollo Humano, Paula González.

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“Allí compartieron un encuentro con las vecinas y vecinos que participan de los talleres que se brindan en ese lugar, donde además de aprender oficios, se encuentran con un espacio que los abraza, los contiene y les da la posibilidad de compartir buenos momentos”, señalaron desde el gobierno local.