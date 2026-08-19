Pilar Golf será la sede, el próximo 30 de septiembre, del 16° Torneo de Golf a beneficio de Manos en Acción, la asociación civil que asiste a más de 1.200 niños y 200 adultos en situación de vulnerabilidad en Manzanares y alrededores.

La jornada se disputará bajo la modalidad Laguneada, con salidas simultáneas a las 9:30, luego de la acreditación y el coffee de bienvenida previstos para las 8:00. El cierre incluirá un cocktail y la entrega de premios a las 14:00, con reconocimientos para el primer y segundo puesto, Mejor Approach y Long Drive, además de sorteos.

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El Green Fee tiene un valor de $190.000 e incluye carro eléctrico para los participantes.

Una organización con 16 años de trabajo territorial

Manos en Acción trabaja desde 2010 para mejorar la calidad de vida de familias en situación de pobreza, a través de tres espacios comunitarios donde desarrolla programas de educación, alimentación, acompañamiento psicoemocional y deportes. Con el torneo, la asociación busca sostener ese trabajo y fortalecer a las comunidades que acompaña.

La búsqueda de sponsors

En paralelo a la organización deportiva, Manos en Acción abrió la convocatoria a empresas interesadas en sumarse como sponsors, con categorías Platinum, Gold y Silver, que incluyen distintas alternativas de presencia de marca y participación en la jornada. Quienes quieran sumarse pueden escribir a [email protected] o [email protected].