En julio de 2026 se registraron 611.162 viajes menos en colectivo en el Partido de Pilar que en julio de 2025, una caída interanual del 26,3% que expone el fuerte impacto de las subas tarifarias sobre la movilidad de los vecinos del distrito y la crisis económica.

El comparativo surge de datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) desagregados por municipio. Según señalaron desde la asociación a Pilar de Todos, en julio de 2025 se contabilizaron 2.325.536 viajes en colectivo en Pilar, mientras que en julio de 2026 esa cifra cayó a 1.714.374. La diferencia equivale a más de 600 mil viajes menos en apenas doce meses.

El desplome en Pilar se da en un contexto de aumentos del precio del boleto muy por encima de la inflación, que llevaron a buena parte de los usuarios a reducir sus traslados en colectivo o a optar por caminar o usar la bicicleta en trayectos cortos.

También, claramente, se suma la pérdida de empleo y el achique del ingreso de las familias.

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Un fenómeno regional

La caída del uso del colectivo no es exclusiva de Pilar. Según el informe de AAETA, los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) perdieron 28 millones de pasajes entre julio de 2025 y julio de 2026, una baja interanual del 19,1%.

En tanto, el propio informe muestra que la caída no fue pareja según la jurisdicción: en los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires el retroceso en días hábiles fue del 7,2%, mientras que en las líneas que operan en territorio bonaerense —como buena parte de las que recorren Pilar— la baja se triplicó, hasta alcanzar el 22,6%.

Ese dato ubica al desplome de Pilar en sintonía con el comportamiento de la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción más golpeada de todo el AMBA en materia de uso del colectivo.

Fines de semana, el momento más crítico

El informe de AAETA también detalla que la retracción se profundiza los fines de semana: los domingos, el uso de colectivos en el AMBA cayó 35,8% interanual, mientras que los sábados la baja fue del 21,3%. En los días hábiles, la reducción general fue del 17,3%.

Tarifas muy por encima de la inflación y pérdida de poder adquisitivo

Detrás de la caída aparece la dispersión de aumentos en el boleto con SUBE registrada. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la tarifa subió 67,99% interanual —de $488,70 a $820,99—, en la provincia de Buenos Aires el incremento llegó al 117,31%, al pasar de $489,61 a $1.063,98. Las líneas de jurisdicción nacional, por su parte, aumentaron 64,69%, de $451,01 a $742,81.

Ese esquema de subas, más pronunciado en el territorio bonaerense que en la Capital, ayuda a explicar por qué la caída de pasajeros también resultó más profunda en los distritos del conurbano, entre ellos Pilar. Pero también se suma que la mayor cantidad de empleo perdido en los últimos dos años se dio, justamente, en el conurbano bonaerense.