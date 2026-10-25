El secretario de Gobierno de Pilar, Santiago Laurent, participó de un nuevo encuentro del programa “Integradores Comunitarios”, que se realizó en Tribarrial y reunió a vecinos de distintos barrios y localidades del distrito.

La iniciativa busca reconocer y acompañar a los vecinos que, con su compromiso cotidiano, promueven proyectos y fortalecen los vínculos en sus comunidades. La jornada funcionó como un espacio para intercambiar experiencias, compartir ideas y seguir consolidando el trabajo en cada barrio y localidad de Pilar, según informó el Municipio.

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Sobre el sentido de estas reuniones, el funcionario planteó la importancia del diálogo con los vecinos. “Creemos en el valor de encontrarnos, escucharnos y trabajar juntos para mejorar la vida de nuestros vecinos. Por eso, estos espacios son importantes para seguir construyendo una comunidad más unida y solidaria”, señaló Laurent.

Nuevas ideas para cada barrio y localidad

Laurent también se refirió al valor de compartir lo que se hace en cada comunidad. “Compartir experiencias y pensar nuevas ideas nos permite seguir mejorando cada barrio y localidad de Pilar”, agregó el funcionario.