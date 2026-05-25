Pilar festejó un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con un multitudinario acto en la localidad de Del Viso.

La celebración se desplegó en el centro de la ciudad, en la intersección de la Ruta 26 y la calle Independencia.

El cronograma comenzó con el desfile cívico tradicionalista, en el que participaron instituciones y centros gauchos.

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Continuó con una peña folklórica que se desplegó en el Paseo Del Viso, en la cual familias de todas las localidades pudieron disfrutar de distintos espectáculos artísticos y shows de música en vivo.

La jornada contó con la presencia del intendente Federico Achával y funcionarios del gabinete municipal y concejales.

"Este 25 de Mayo celebramos el nacimiento de nuestra patria, homenajeamos a quienes dieron la vida por defenderla y renovamos el compromiso de continuar su legado, trabajando por una Argentina con desarrollo, trabajo y soberanía", expresó el intendente.