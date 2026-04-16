En ocasión del Día Mundial del Emprendimiento, Pilar Emprende junto a la Red de Costureras Solidarias de Pilar lanzan un Registro Gratuito de Emprendedores Textiles del distrito para confeccionar una Guía Pública de Emprendedores Textiles.

El objetivo es que sirva para conectar a costureras, sastres y diseñadores de indumentaria con vecinos, emprendedores y empresarios que necesitan sus servicios, fortaleciendo la economía local, el trabajo artesanal, el precio justo y el consumo responsable en Pilar.

Cuatro organizaciones del partido de Pilar impulsan conjuntamente la Guía de Emprendedores Textiles de Pilar, un directorio digital de acceso libre que busca visibilizar a los profesionales del rubro textil del partido y conectarlos con la comunidad. Esta guía ya cuenta con más de 30 emprendedores a quien se los puede contactar de manera directa.

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La guía permite registrarse de forma totalmente gratuita a quienes se dedican a la confección, reparación o diseño de prendas, y está disponible para que cualquier vecino encuentre un profesional cercano a su domicilio.

"La Red de Costureras nació en 2020 en plena emergencia por la pandemia de Covid. Pasada la emergencia comenzamos con los talleres de costura para capacitar a emprendedores textiles los cuales ya van por su cuarto año de aprendizaje junto a la Fundación Casa Grande. Hoy ya es tiempo de darle oportunidades laborales concretas a esos emprendedores que se vinieron preparando y a todo emprendedor textil del distrito, con ese objetivo lanzamos este registro y la guía pública", señaló María Fernanda Ipata, coordinadora de Pilar Emprende y de la Red de Costureras Solidarias de Pilar.

Qué es y cómo funciona

A través de un formulario digital en el siguiente LINK https://forms.gle/t773W4brDf1T6Aas8, los profesionales textiles del partido —costureras, sastres, modistas, artesanos y diseñadores de indumentaria— pueden inscribirse de forma gratuita para integrar la guía pública.

El registro incluye información sobre la especialidad de cada trabajador o trabajadora, las máquinas con las que cuenta, su zona de residencia y su experiencia o formación.

Una vez publicada, cualquier vecino puede acceder a la guía para contactarse de manera directa con el emprendedor para contratar arreglos de ropa, confecciones a medida, diseño de prendas y otros servicios textiles cerca de su casa, con precio justo.

Por qué importa

El proyecto responde a tres problemáticas concretas del contexto local y global:

• La invisibilidad del oficio textil: muchos profesionales trabajan desde sus hogares sin visibilidad pública ni canales de difusión formales.

• El creciente descarte textil: Argentina descarta millones de prendas por año; reparar y hacer a medida es una alternativa concreta de consumo responsable. Reutilizar lo que se tiraría le da una segunda vida a muchas prendas que de otra manera irían a la “basura”

• La necesidad de fortalecer la economía local: conectar a vecinos con profesionales del barrio genera trabajo genuino y circulación de valor dentro de la comunidad.

"Reparar y hacer a medida es elegir mejor: cuidás el bolsillo, valorás el trabajo artesanal y reducís el descarte textil. Reciclar y reutilizar disminuye el descarte. Cada prenda que no tirás es un paso hacia la soberanía hogareña y le da oportunidades laborales al vecino", aseguran.

Cómo participar

Para profesionales textiles — Inscripción: https://forms.gle/t773W4brDf1T6Aas8

Para vecinos — Acceso a la guía pública: https://bit.ly/guiacosturaspilar