El Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI Argentina) cumple 30 años de actividad consolidado como un actor clave en el desarrollo del mercado asegurador, la industria automotriz y la seguridad vial en el país.

Con sede en el Parque Industrial de Pilar, la entidad fue presentada al mercado local el 9 de marzo de 1994 por autoridades de MAPFRE Internacional y CESVIMAP España, con el objetivo de investigar y generar soluciones técnicas orientadas al sector.

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La piedra fundamental del centro se colocó el 5 de abril de 1995, mientras que la inauguración formal —fecha tomada como aniversario— se realizó el 26 de marzo de 1996. Desde entonces, CESVI mantuvo como eje la investigación aplicada y la generación de herramientas para mejorar la gestión de siniestros, la reparación de vehículos y la seguridad vial.

“Con profunda emoción celebramos estos 30 años y, en mi caso personal que me tocó estar desde el primer día, mirar hacia atrás y ver todo lo que se ha construido, me llena de orgullo. Hemos contribuido al desarrollo de la industria automotriz y de la seguridad vial. Somos un Centro único en el país que se ha convertido en referente en investigación y generación de soluciones técnicas en pos del desarrollo del mercado asegurador. Todo esto fue posible gracias al apoyo incondicional de nuestras ocho compañías de seguro socias”, expresó el gerente general de CESVI Argentina, Marcelo Aiello.

A lo largo de tres décadas, la entidad desarrolló soluciones de gestión para el sector asegurador que acumulan más de 4.500.000 peritaciones de siniestros.

En ese marco, el Sistema de Compensación de Siniestros (CLEAS) brindó cobertura a más de 1.000.000 de asegurados, con una tasa de reparación del 87% de los vehículos involucrados y un tiempo promedio de resolución de seis días, por debajo de los esquemas tradicionales.

En el plano técnico, CESVI cuenta con la única pista de impactos del país, donde se realizaron más de 600 ensayos para analizar el comportamiento estructural de los vehículos y sus procesos de reparación. También se efectuaron pruebas sobre airbags, cascos, sistemas de retención infantil y distintos componentes vinculados a la seguridad.

La capacitación fue otro de los ejes de trabajo, con más de 110.000 conductores formados en conducción segura. En paralelo, especialistas de la entidad relevaron y reconstruyeron más de 7.500 siniestros de tránsito, con el objetivo de determinar sus causas y mejorar los estándares de prevención.

El área de comunicación acompañó estos desarrollos mediante la difusión de informes técnicos y campañas de concientización, además de contenidos en redes sociales —que reúnen a más de 140.000 seguidores— y en sus propios medios, como la revista Crash Test (con 244 ediciones) y un programa televisivo con más de 1.300 emisiones.

CESVI también participó en la creación del Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (RUDAC) y puso en marcha CESVIAUTO, el primer desarmadero legal del país, donde se procesaron más de 62.000 vehículos.

Asimismo, tuvo intervención en la reformulación de la Ley Nacional de Tránsito y en el Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

“Queremos destacar el rol clave que ha tenido CESVI como punto de conexión entre las compañías de seguros, las terminales automotrices, los talleres de reparación y el ciudadano argentino. Además, nuestro aporte como generadores de datos fundamentales para la lucha contra el fraude en el seguro, la seguridad vial y la resolución de siniestros”, agregó Aiello.

Evolución y nuevas tecnologías

En los últimos años, la entidad incorporó herramientas de inteligencia artificial para la peritación automática de daños, reformuló sus programas de capacitación en función de los avances tecnológicos y avanzó en el desarrollo de un laboratorio orientado al diagnóstico, reparación y disposición final de vehículos electrificados.

También impulsó la certificación de talleres Eco Sustentables a nivel nacional.

Desde CESVI señalaron que, pese a los cambios tecnológicos, el objetivo se mantiene: contribuir a la reducción de la siniestralidad, mejorar los estándares de seguridad vehicular, promover la reparación segura y fortalecer la lucha contra el fraude.

Actualmente, la entidad está conformada por ocho compañías aseguradoras: Galicia Seguros, La Segunda, Mapfre, RUS Seguros, Sancor Seguros, San Cristóbal Seguros, Rivadavia Seguros y Zurich.

Tres décadas en cifras

Entre sus principales indicadores, CESVI destaca la realización de más de 650 ensayos de impacto, el análisis de más de 23 millones de siniestros a través del sistema antifraude SOFÍA, la reconstrucción de más de 7.500 siniestros viales, el relevamiento de 300.000 kilómetros de rutas y el desarrollo de sistemas como ORIÓN, que superó las 9.500.000 peritaciones.

A su vez, más de 370.000 personas fueron capacitadas en técnicas de reparación, peritación y conducción segura, mientras que el sistema CLEAS permitió gestionar siniestros de más de un millón de asegurados con tiempos de respuesta reducidos y altos niveles de resolución.