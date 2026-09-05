En las últimas semanas se incrementaron en el distrito los casos de estafadores que logran hackear el Whatsapp de diferentes usuarios para exigir transferencias de dinero a los contactos de sus víctimas.

La operatoria que utilizan es una combinación de mensajes con los que solicitan la realización de transferencias de dinero a diferentes alias. Aunque también se observan casos en los que llegan a enviar fotografías de comercios donde supuestamente deben realizar pagos.

Pilar de Todos recabó una serie de testimonios de personas que, al estar en la lista del usuario al que le hackeron el Whatsapp, casi llegan a ser estafadas.

“Me llegó un mensaje de alguien a quien yo tengo agendado en mis contactos, me llamaba por mi nombre, entabló una charla amena preguntándome como estaba y sin más me pidió que le transfiriera 67 mil pesos. Me dijo que era para pagarle a la chica que había ido a trabajar a su casa”, contó un periodista de este staff que pudo evitar caer en la trampa.

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Puntualmente, el mensaje decía: “Necesito hacer un pago por transferencia y tengo mi cuenta con demoras. ¿Me podés prestar vos? Mañana a la mañana te paso sin falta”.

“Me pidió disculpas por hablarme a mí y yo le hice preguntas de uno de los temas que vengo siguiendo por mi profesión y hasta me siguió la charla. Obviamente me di cuenta del intento de estafa y le dije que le iba a transferir dinero, pero directamente a la cuenta de la supuesta empleada”, relató el periodista.

Hasta ahí, la modalidad clásica: la del mensaje escrito con un pedido de dinero.

Pero el engaño se va modificando. Así lo relató a este medio una comerciante de Del Viso quien contó que recibió un mensaje por Whatsapp por parte de un familiar que le pedía que haga una transferencia a un alias de un tercero, desconocido para la comerciante.

“Estás muy ocupada? Te paso un alias me podes hacer un pago por transferencia yo te devuelvo en efectivo o apenas llego a mi casa te reintegro sin falta”, arrancó el intento de estafa.

La comerciante, al recibir un alias desconocido al que le exigían que enviara 131.600 pesos, dudó y frenó la operación lo que puso nerviosos a los estafadores. “No tengo señal por eso te molesto a vos. Te pasé el alias adonde tengo que pagar. Me pasas el comprobante?”, escribió el estafador en los mensajes a los que tuvo acceso Pilar de Todos.

Sin embargo, la mujer quiso saber más sobre la titularidad del alias y recibió como respuesta algo que le generó un alto estado de preocupación: “Estoy en la farmacia comprando unos remedios que necesito tomar urgente”, le escribieron.

Pero no solo eso, sino que además acompañaron ese mensaje con una fotografía donde se puede ver un mostrador, artículos de perfumería, una fila de personas y una profesional con un uniforme blanco.

Allí la mujer pensó en una posible complicación de un estado de salud de su familiar lo que la puso en estado de alerta. Sin embargo, pese a la conmoción, logró tener algo de calma y contactarse telefónicamente con su familiar quien le respondió que no estaba en ninguna farmacia comprando remedios. Aunque sí le confirmó que había sido víctima de un hackeo.

¿Qué hacer si te llegan estos mensajes?

Especialistas en ciberseguridad coinciden en que este tipo de estafas se apoya en la presión emocional y el apuro: Mensajes que simulan provenir de contactos conocidos, advertencias de bloqueos o pedidos urgentes buscan que la víctima actúe sin verificar la información.

Remarcan que “la prevención y la información siguen siendo las principales herramientas para reducir el impacto de estas estafas”, y advirtieron que ninguna plataforma solicita códigos de verificación ni validaciones inesperadas por fuera de la aplicación.

Qué medidas ayudan a evitar el hackeo de WhatsApp

Los expertos en seguridad informática recomiendan adoptar una serie de recaudos básicos para reducir el riesgo de ser víctima de estas maniobras:



Activar la verificación en dos pasos dentro de WhatsApp.



No ingresar ni compartir códigos de verificación o vinculación si no se inició previamente una acción legítima desde la propia aplicación.

Desconfiar de mensajes urgentes que involucren dinero, cambios de cuenta o supuestos problemas técnicos.

Confirmar pedidos sensibles por otra vía, como una llamada telefónica o contacto personal.

Revisar periódicamente la opción “Dispositivos vinculados” y cerrar cualquier sesión desconocida.

Qué hacer si la cuenta ya fue comprometida

Ante la sospecha de que una cuenta fue hackeada, los especialistas aconsejan actuar de inmediato: intentar recuperar el acceso desde la aplicación, cerrar sesiones activas, advertir a los contactos para evitar nuevas estafas y realizar la denuncia correspondiente.