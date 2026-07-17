Ya está todo listo para vivir y alentar a la Selección Nacional de Futbol en la gran final del Mundial.

La cita será este domingo a partir de las 14 horas en el Paseo del Centro donde, nuevamente, el Municipio dispondrá de una pantalla gigante para seguir el encuentro en el que los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a España y definirán quien se consagrará campeón del torneo mundial.

La pantalla gigante en Pilar ya es una tradición en el paso de la Selección Argentina en el certamen.

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En el Mundial se estrenó en dieciseisavos de final, cuando Argentina venció a Cabo Verde por 3 a 2 en un partido tenso, luego en el triunfo contra Egipto, en una remontada histórica donde la albiceleste se terminó imponiendo 3 a 2 y más tarde en el enfrentamiento ante Suiza, donde Argentina venció tres a uno en la prórroga al equipo europeo.

Lo mismo sucedió con el histórico y emocionante partido de la Selección frente a Inglaterra donde la Scaloneta venció a sus rivales por 2 a 1 y los depositó en la gran final de este domingo.

Durante la jornada, habrá sorteos y un sector destinado al intercambio de figuritas.

Luego, desde las 16 horas, será el momento de alentar a nuestros jugadores. ¡Vamos Argentina!

