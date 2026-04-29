El Sindicato Químico de Pilar pidió la reincorporación de trabajadores despedidos en la empresa Gases Comprimidos, ubicada en el Parque Industrial de Pilar.

A través de un comunicado difundido en las últimas horas, la organización gremial sostuvo que la firma, adquirida en enero de este año por la empresa tucumana Cascia, avanzó con cesantías que, según remarcaron, profundizan un escenario de conflicto laboral.

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“Ante esta situación, el Sindicato Químico Pilar resuelve estar presente en defensa irrestricta de los puestos de trabajo”, señalaron desde la entidad sindical encabezada por Sergio González.

En el mismo texto, el gremio exigió una “respuesta urgente” por parte de la compañía y cuestionó que hasta el momento no se hayan brindado explicaciones sobre las decisiones adoptadas.

“Por el momento tenemos dos despidos sin causa, pero no sabemos dónde puede terminar esto. Es una empresa que ha crecido, pero por lo que vemos cortan por el eslabón más débil, que es el trabajador. Además, no tenemos interlocutor válido, porque un día nos dicen que hablemos con una persona, y al otro nos la cambian", expuso González en diálogo con Pilar de Todos.

"Los despidos son sin causa, no hubo apercibimiento ni nada, entendemos que en el marco de una reforma laboral es un método de adoctrinar a la gente, meterle miedo para que no reclamen sus derechos”, añadió González.

A su vez, el titular de Químicos adelantó que en las próximas horas se realizará una audiencia en la sede local del Ministerio de Trabajo, donde esperan revertir la situación.