Profundo pesar por el fallecimiento de la Doctora Mirta Ortega Sanz, la reconocida médica pilarense que tuvo una extensa trayectoria en el ámbito de la salud pública local y en la región.

Su fallecimiento se produjo en la jornada del domingo 25 de enero y, este lunes se realizará el último adiós en la sala Ponce de León. Sus restos descansarán en el cementerio Parque Recoleta.

Mirta Ortega Sanz llevó adelante su profesión con una profunda vocación de servicio y un fuerte compromiso. Siempre ligada a llevar la salud pública a los sectores más vulnerables o desprotegidos.

Durante varios años se desempeñó en el Hospital Sanguinetti de Pilar donde también encaró luchas para obtener mejores condiciones de trabajo.

En 2019, se convirtió en una de las personas centrales para el diseño de las políticas públicas de la actual gestión, encabezada por el intendente Federico Achával. De hecho, fue la primera Secretaria de Salud del Municipio en la actual gestión.

También se desempeñó en el sistema de salud de Exaltación de la Cruz

“¡Hasta siempre, Mirta! Vamos a recordar tu ejemplo de compromiso, militancia y solidaridad. Un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos”, la despidió el jefe comunal.