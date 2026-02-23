El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito 5, informó que, con fecha 5 de febrero de 2026, sus autoridades elevaron una nota formal al Presidente del Consejo Superior del CAPBA, Arq. Alejandro Latorre, para manifestar su postura y preocupación ante la decisión de ese organismo de gestionar y organizar de manera directa concursos dentro de la jurisdicción distrital.

En la comunicación, el Distrito señaló que esta modalidad constituye un apartamiento de las competencias establecidas por la Ley 10.405, normativa que asigna a los Distritos la potestad de administrar y controlar la matrícula profesional en su territorio, así como de gestionar los concursos que se desarrollen en su ámbito.

Las autoridades distritales destacaron que la autonomía de los Distritos es un principio central para el correcto funcionamiento institucional del Colegio, y que la organización local de concursos favorece la transparencia, el conocimiento del contexto territorial y la equidad de oportunidades para las y los profesionales matriculados.

En ese marco, el Distrito 5 solicitó que se respete su potestad administrativa sobre los concursos realizados en su jurisdicción, que se dejen sin efecto las actuaciones de organización directa por parte del Consejo Superior y que se delegue el proceso conforme a la normativa vigente.

Finalmente, se reafirmó el compromiso con la defensa del orden institucional, la legalidad y la adecuada representación de los profesionales matriculados, quedando las autoridades a la espera de una pronta respuesta.

La Mesa Directiva del Colegio de Arquitectos - Distrito 5 , está integrada por Arq. José María Serpi (Presidente), Arq. Marcelo Rogelio Guzmán (Tesorero), Arq. Magalena Ríos (Secretaria) y Arq. Jorge Alberto García (Del. al Consejo Superior).

El distrito 5 del Colegio de Arquitectos, abarca los partidos de: Alberti, Baradero, Bragado, Campana, Carmen de Areco, Chivilcoy, Exaltación de la Cruz, Escobar, General Rodríguez, Las Heras, Lobos, Luján, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, Pilar, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Suipacha, 25 de Mayo y Zárate.