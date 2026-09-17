El diputado provincial Diego Eduardo Nanni presentó en la Legislatura bonaerense dos proyectos para que los vecinos de Pilar, Exaltación de la Cruz y Campana queden exceptuados del pago de peaje en dos corredores viales de la zona. Las iniciativas apuntan a mecanismos distintos: una declaración para el peaje Larena, sobre la Ruta Nacional 8, y un proyecto de ley para el futuro peaje Los Cardales, sobre la Ruta Provincial 6.

Circular sin que sea un gasto extra

Al presentar ambas iniciativas, el legislador resumió el espíritu de la medida: "Que circular no sea un costo más para los vecinos".

En el caso de la Ruta 8, Nanni impulsa un proyecto de declaración para que la Provincia le solicite al Gobierno nacional la finalización y habilitación de la colectora ubicada en la zona del peaje Larena.

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Mientras esa alternativa permanezca sin terminar, propone que los residentes de Pilar y Exaltación de la Cruz puedan cruzar el puesto de cobro sin pagar.

Una vía necesaria, no ocasional

El reclamo retoma un pedido que sostienen desde hace años vecinos de ambos distritos, para quienes la Ruta 8 no es un corredor de uso esporádico sino una vía indispensable para trabajar, estudiar, hacer trámites, acceder a servicios de salud y trasladarse entre localidades. En ese sentido, el diputado planteó: "Hay rutas que forman parte de la vida cotidiana de nuestras comunidades. Se usan para trabajar, estudiar, llevar a los chicos, hacer trámites, acceder a servicios o simplemente trasladarse de un lugar a otro", sostuvo.

La discusión se da además en el marco del nuevo esquema de concesión de la Ruta Nacional 8, corredor que incluye la Autovía Pilar-Pergamino. Según informó el portal La Noticia 1, la propuesta busca que, más allá del esquema de concesión vigente, se mantenga la gratuidad para los residentes mientras no exista una alternativa sin costo plenamente habilitada.

Una herramienta distinta para la Ruta 6

El segundo proyecto tiene como eje la Ruta Provincial 6 y plantea una situación distinta desde el punto de vista institucional. A diferencia de la Ruta 8, de jurisdicción nacional, la Ruta 6 pertenece a la Provincia de Buenos Aires, por lo que Nanni recurrió a una herramienta legislativa diferente: un proyecto de ley para exceptuar del pago del peaje Los Cardales a los habitantes de Exaltación de la Cruz y Campana. La iniciativa fue presentada antes de la puesta en marcha del cobro y busca evitar que la tarifa se convierta en un gasto habitual para las familias que utilizan ese corredor en sus desplazamientos cotidianos. "Para quienes viven en estas localidades, cruzar estas rutas no es algo excepcional. Es parte de todos los días", sostuvo el legislador.

El mismo reclamo, desde otro organismo

La discusión por las exenciones no se limita al plano legislativo. Días atrás, Pilar de Todos había informado que el Defensor del Pueblo de Pilar, Adrián Maciel, presentó ante Vialidad Nacional la actuación N° 00331-2026 para reclamar que los frentistas del peaje Larena —de los barrios El Jagüel, San Carlos, El Quincho, Arroyo Larena y Parque Sakura— continúen exceptuados del pago tras el cambio de concesionaria del corredor, ahora a cargo de la firma Vial 8.

El planteo se dio en paralelo a una protesta vecinal bajo la consigna "sin colectoras no hay peaje" y al rechazo por un aumento que llevó la tarifa electrónica a $1.834,95 por pasada. "Buscamos que los vecinos directamente sean eximidos del pago, como venía ocurriendo hasta ahora", había señalado Maciel. En tanto, esa gestión avanza en paralelo a los proyectos presentados por Nanni, aunque a través de otro organismo y con otro mecanismo de intervención.