La empresa administradora del peaje Larena, Corredor Central, sigue con su postura de cobrar a todos los vecinos que pasen las barreras, a pesar de no contar con una colectora.



Este jueves la firma y Adrián Giménez, unos de los vecinos intimados, participaron de una mediación en la que se le exigió el pago de 14 mil pesos.



“Empezaron por 14 mil y luego me pidieron 2 mil, y después 1.500 pesos. Ellos quieren que pague, buscan que quede el precedente, que pagara no importa cuánto. La empresa quiere que paguemos, no le importa que no haya colectoras”, detalló Giménez a Pilar de Todos.



Además, el vecino contó que su abogado “dejó bien claro que la maniobra se trata de una persecución”. “En una de las cartas documento me acusan por mis dichos y mis quejas al peaje. Pueden reclamar el pase por el peaje, pero qué tienen que ver los dichos o mi opinión del peaje”, agregó el hombre.



Sin llegar a un acuerdo, ahora quedará ver que hará la empresa al respecto, pueden desestimar el reclamo o llevarla el caso a juicio.



“Dudo mucho que quieran llegar a un juicio. Yo tengo que pasar sí o sí, paso 8 veces por día para llevar a mis hijos al colegio. Están becados en el colegio Mano Amiga. No tengo otra posibilidad de pasar. Fui al peaje a hablar y me respondieron que cambie a los chicos de colegio”, agregó Giménez.



Por último el vecino, que viene reclamando por la colectora desde que se hizo el peaje, denunció que es perseguido por la empresa: “A casi ninguno le llegó carta documento o intimación, me para todas la semanas Gendarmería, les pregunto si es personal, buscan hacerme perder el tiempo, me dejan demorado en la cabina; es una persecución. Quieren que nos adhiramos al telepeaje, pero yo quiero colectora”.

Manifestación

Los vecinos autoconvocados realizaron esta mañana una nueva manifestación en el peaje, que repetirán mañana desde las 6.30 horas.



“Seguimos firmes con la postura de no pagar hasta que no se haga la colectora. Sospechamos muy fuertemente que Corredor Central no está habilitado legalmente para reclamar esa deuda”, detalló, Melody Blanco, otras de las vecinas del peaje.



“Sentimos que (el reclamo ante Giménez) es a todos los vecinos de Exaltación de la Cruz y Pilar, por eso estamos armando un frente común de abogados que están a disposición de este vecino, porque si le pasa a él nos pasa a todos”, detalló la mujer.



Por último, agregó: “Ellos pensaron que nos íbamos a asustar e íbamos a salir corriendo a comprar el telepeaje. Lejos de eso vamos a seguir manifestándonos. Pedimos una colectora sensata y no la que quieren hacer que nos desvía 10 kilómetros, además de la excepción del pago hasta que hagan ese camino”.