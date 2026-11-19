Ante el acercamiento de la fecha límite que establece el fin del uso de dinero en efectivo para pagar el peaje de Autopista Panamericana y la Autopista del Oeste, desde la empresa concesionaria de ambas vías lanzarán una campaña centrada en la distribución de obleas de Telepase para los conductores.

La iniciativa se suma a una primera campaña que ya desplegó a lo largo de la traza con la colocación de cartelería que anuncia que desde el 1 de enero ya no se podrá pagar con efectivo. Denominada “Chau Efectivo” invita a los usuarios a tramitar la oblea.

Puede interesarte

En ese sentido, desde Autopistas del Sol ya avanzaron con la implementación de medios electrónicos para pagar el peaje. En primera instancia fue con la incorporación del pago electrónico por medio de la tecnología contact less – que permite abonar compras acercando la tarjeta, celular o reloj inteligente a una terminal de cobro.

Luego, hace unas semanas, la Autopista también incorporó la posibilidad de pagar con la generación de códigos QR.

Según consignó el periodista de tránsito, Jota Leonetti, el uso de efectivo se viene reduciendo significativamente desde enero de este año.

“En enero rondaba en el 16% y pasó a un 4%”, consignó.

Valores

La oblea del Telepase debe adherirse al parabrisas del vehículo para que una vez que se atraviesa por las cabinas se produzca el correspondiente descuento tras vincularla a un medio de pago. Su adquisición no tiene costo.

En tanto, hay que tener en cuenta que depende del sistema con el que se abone es el precio que se termina pagando.

En el caso de los automóviles, abonar con Telepase en hora pico tiene un costo de $1192.99, mientras que si se abona con pago electrónico el monto asciende a $2385.97.

