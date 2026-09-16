Ochenta y ocho vehículos radicados en el Partido de Pilar figuran en la nómina de "Automotores en condiciones de ser retenidos" de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), con una deuda de patentes conjunta que supera los $296.239.000, según un relevamiento de Pilar de Todos sobre datos oficiales del organismo. Se trata de rodados cuya valuación fiscal y nivel de morosidad los dejan en condiciones legales de ser secuestrados en la vía pública si sus dueños no regularizan la situación.

Localidades

De los 88 vehículos detectados, 43 están radicados en la localidad de Pilar, 13 en Villa Rosa, 8 en Manuel Alberti, 7 en Presidente Derqui, 7 en Del Viso, 5 en Zelaya, 2 en Fátima, 2 en La Lonja y 1 en Manzanares.

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Una Mercedes Benz al tope de la lista

El vehículo con mayor deuda es una Mercedes Benz Sprinter 517 CDI Minibus radicada en Presidente Derqui, con $15.401.360 adeudados sobre una valuación fiscal de $89.538.773. Le siguen una Toyota Hilux de Pilar ($7.955.946), otra Sprinter —esta vez minibús— de Villa Rosa ($7.397.253), una Ford Ranger Black Edition de Del Viso ($7.366.397) y una Volkswagen Amarok Extreme de Pilar ($7.183.555).

Cómo funciona el mecanismo de retención

La facultad de ARBA surge del artículo 50, inciso 10, del Código Fiscal bonaerense, reglamentado por la Resolución Normativa 80/14. Para que proceda el secuestro, el vehículo debe tener una valuación fiscal superior a $32.000.000, una antigüedad menor a cinco años —salvo que se trate de un modelo suntuario o deportivo— y una deuda equivalente al 10% o más de esa valuación, o al 30% o más de las cuotas vencidas. El propietario puede evitar el secuestro si paga el 50% de la deuda en el momento del operativo y firma un compromiso de pago por el resto a diez días corridos.

Pilar, dentro del mapa bonaerense de morosos

A nivel provincial, la nómina de ARBA incluye 2.832 vehículos con una deuda conjunta de $9.912.405.505. Pilar representa el 3,1% de los rodados y el 3% de la deuda total. Entre todas las localidades bonaerenses con casos registrados, Pilar es la novena con más vehículos, detrás de Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata, Lanús, Moreno, Lomas de Zamora, Berazategui e Isidro Casanova.

En otras comunas

De acuerdo a los datos, estas son las comunas con más vehículos en condición de ser secuestrados:



Mar Del Plata 130

Bahia Blanca 84

La Plata 73

Lanus 65

Moreno 64

Lomas De Zamora 56

Berazategui 55

Isidro Casanova 47

Pilar 43

San Justo 37

Monte Grande 36

Lomas Del Mirador 36

Tandil 36

Escobar 35

Quilmes 33

San Miguel 31

Florencio Varela 31

Lujan 30

Luis Guillon 30

Hurlingham 29

San Martin 29

Ituzaingo 29

Moron 27

José C. Paz 25

Villa Ballester 25

Temperley 24

Merlo 24

Junin 21

Pergamino 21

Benavidez 20

Avellaneda 20

Ramos Mejia 20

Ciudadela 18

Tigre 17