Patentes: ARBA podría retener 88 autos de Pilar por deudas millonarias
El monto adeudado por esos rodados ronda los $296 millones. Se debe a obligaciones no canceladas desde 2023.
Ochenta y ocho vehículos radicados en el Partido de Pilar figuran en la nómina de "Automotores en condiciones de ser retenidos" de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), con una deuda de patentes conjunta que supera los $296.239.000, según un relevamiento de Pilar de Todos sobre datos oficiales del organismo. Se trata de rodados cuya valuación fiscal y nivel de morosidad los dejan en condiciones legales de ser secuestrados en la vía pública si sus dueños no regularizan la situación.
Localidades
De los 88 vehículos detectados, 43 están radicados en la localidad de Pilar, 13 en Villa Rosa, 8 en Manuel Alberti, 7 en Presidente Derqui, 7 en Del Viso, 5 en Zelaya, 2 en Fátima, 2 en La Lonja y 1 en Manzanares.
Una Mercedes Benz al tope de la lista
El vehículo con mayor deuda es una Mercedes Benz Sprinter 517 CDI Minibus radicada en Presidente Derqui, con $15.401.360 adeudados sobre una valuación fiscal de $89.538.773. Le siguen una Toyota Hilux de Pilar ($7.955.946), otra Sprinter —esta vez minibús— de Villa Rosa ($7.397.253), una Ford Ranger Black Edition de Del Viso ($7.366.397) y una Volkswagen Amarok Extreme de Pilar ($7.183.555).
Cómo funciona el mecanismo de retención
La facultad de ARBA surge del artículo 50, inciso 10, del Código Fiscal bonaerense, reglamentado por la Resolución Normativa 80/14. Para que proceda el secuestro, el vehículo debe tener una valuación fiscal superior a $32.000.000, una antigüedad menor a cinco años —salvo que se trate de un modelo suntuario o deportivo— y una deuda equivalente al 10% o más de esa valuación, o al 30% o más de las cuotas vencidas. El propietario puede evitar el secuestro si paga el 50% de la deuda en el momento del operativo y firma un compromiso de pago por el resto a diez días corridos.
Pilar, dentro del mapa bonaerense de morosos
A nivel provincial, la nómina de ARBA incluye 2.832 vehículos con una deuda conjunta de $9.912.405.505. Pilar representa el 3,1% de los rodados y el 3% de la deuda total. Entre todas las localidades bonaerenses con casos registrados, Pilar es la novena con más vehículos, detrás de Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata, Lanús, Moreno, Lomas de Zamora, Berazategui e Isidro Casanova.
En otras comunas
De acuerdo a los datos, estas son las comunas con más vehículos en condición de ser secuestrados:
Mar Del Plata 130
Bahia Blanca 84
La Plata 73
Lanus 65
Moreno 64
Lomas De Zamora 56
Berazategui 55
Isidro Casanova 47
Pilar 43
San Justo 37
Monte Grande 36
Lomas Del Mirador 36
Tandil 36
Escobar 35
Quilmes 33
San Miguel 31
Florencio Varela 31
Lujan 30
Luis Guillon 30
Hurlingham 29
San Martin 29
Ituzaingo 29
Moron 27
José C. Paz 25
Villa Ballester 25
Temperley 24
Merlo 24
Junin 21
Pergamino 21
Benavidez 20
Avellaneda 20
Ramos Mejia 20
Ciudadela 18
Tigre 17