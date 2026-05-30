El Shopping Paseo Champagnat, ubicado sobre la Panamericana ramal Pilar km 54,5, organiza para este domingo 31 desde las 15.30 una nueva jornada de intercambio de figuritas del Mundial 2026 en su hall principal.



La propuesta, que tiene entrada libre, incluye mesas de intercambio tradicional, juegos como metegol y ruletas —donde los ganadores se llevan entre uno y cinco paquetes de figuritas—, además de regalos y promociones exclusivas para quienes se acerquen.

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“La primera edición fue un éxito y nos preguntaban cuándo la repetíamos, así que nos pusimos a organizarla nuevamente este domingo. El evento nació con la idea de que solo sea un intercambio tradicional de figuritas, pero después pensamos en agasajar a la gente por acercarse, por lo que sumamos regalos”, explicó Pilar desde el shopping en una entrevista concedida al canal Tel Viso Noticias.

Según precisaron, el horario central de intercambio va de 15.30 a 18.30, con mesas disponibles para que los participantes se organicen de forma libre.

“Fue una locura la cantidad de gente que participó de la primera edición, todos llenos de ganas y con energía de intercambiar”, destacaron.

La jornada apunta a un público familiar y no requiere inscripción previa. “Para pasar un rato divertido en familia”, invitaron.



