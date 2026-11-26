Los pasajes de tren de larga distancia entre la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata cuestan $40.500 en clase primera y $48.600 en pullman por tramo, entre Constitución y la ciudad balnearia, y pueden comprarse en estaciones o en la web oficial.

Los valores pueden variar según la demanda: en la web hay ofertas para los horarios de menor movimiento y, en los de mayor demanda, las tarifas pueden casi duplicarse.

Trenes Argentinos informó que la venta también incluye el servicio a Junín y alcanza los viajes de diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril.

Dónde comprar los pasajes

Los boletos se consiguen en las estaciones Retiro, Constitución y Once y en la web oficial de venta (webventas.sofse.gob.ar). En las boleterías solo se abona en efectivo o en un único pago.

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Cuotas con Mercado Pago

La compra online suma una novedad: el pago en cuotas, disponible solo con Mercado Pago. Si el monto va de $60.000 a $120.000, se puede pagar en 3 cuotas; por encima de esa cifra, en 6.

Frecuencias y duración del viaje

Hasta el 4 de abril habrá tres servicios diarios en cada sentido, con horarios distintos de lunes a viernes, sábados, y domingos y feriados.

Por su parte, el viaje demora 6 horas y 29 minutos en el servicio común y 6 horas en el directo.

Más información sobre horarios, tarifas y recorridos está en el sitio de Trenes Argentinos (argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos).

Con información de Agencia DIB.