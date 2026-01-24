Los trabajadores de la avícola Tres Arroyos de Pilar mantienen una medida de fuerza en reclamo del pago de salarios que no fueron cancelados. Además, denuncian que no recibieron en tiempo y forma otros ítems, como el salario anual complementario o las vacaciones.

La empresa, dedicada a la producción de alimentos avícolas, aduce que está atravesando una profunda crisis vinculada a la pérdida de parte del mercado chino, lo que se traduce en menores ingresos para la compañía.

Puede interesarte

La variable de ajuste de la firma, advirtieron los trabajadores, son justamente los operarios, unos 300, que desde hace un año cobran los salarios en 3 o 4 cuotas, además de denunciar que la firma tampoco está haciendo los aportes correspondientes por lo que se les obtura el uso de la obra social.

“Queremos que nos paguen, no podemos recibir el sueldo en cuotas hace más de un año, sin aumentos, y tampoco percibir el aguinaldo o las vacaciones”, denunció uno de los trabajadores.

Varios de ellos expusieron la crítica situación financiera que están atravesando y cómo eso repercute en sus hogares. Otro de los operarios manifestó que al no contar con el dinero producto de su trabajo en la empresa debió empezar a hacer viajes en moto para una aplicación, aunque resaltó que el ingreso que esa actividad le deja es escaso.

Además, muchos de los trabajadores ya comenzaron a acumular deudas, dejaron de pagar préstamos y las tarjetas de crédito. “Sé que no pagar las tarjetas me va a traer problemas, pero tengo que priorizar que haya plata en mi casa para que mi familia pueda comer”, se lamentó otro de los operarios.

“Llegamos a nuestros hogares totalmente derrotados”, se lamentaron.

Desde diciembre del año 2024 los empleados intentaron evitar medidas de fuerza, con el objeto de mantener las fuentes laborales. Sin embargo, en los últimos meses comenzaron a realizar paros en la planta, ubicada en el barrio Pinazo de Del Viso, aunque de momento no logran que la empresa responda como ellos quieren.

En esta jornada se cumplieron 48 horas de paro, pero la compañía ofreció pagar solo 50 mil pesos, algo que fue rechazado de pleno por los trabajadores.

“Lo único que nos dijeron desde la empresa es que nos pongamos a trabajar, que de esta situación se sale adelante trabajando. Pero, es lo que hacemos y aun así no nos pagan”, rechazaron los operarios.

Un reclamo de larga data

El conflicto en la planta de Tres Arroyos en Pilar no es reciente. Se originó en diciembre de 2024, cuando la empresa presentó un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, argumentando dificultades económicas.

A partir de esa medida, los salarios comenzaron a abonarse en cuotas, un esquema que los trabajadores aceptaron de manera excepcional y por un plazo determinado.



Sin embargo, ese procedimiento tenía una vigencia de 12 meses, por lo que los operarios sostienen que ya no corresponde el pago fraccionado de los haberes. Lejos de normalizarse, la situación se agravó con deudas que en algunos casos alcanzan hasta el 50% del salario.

Hace algunos días, en diálogo con Pilar de Todos, uno de los trabajadores explicaba que los sueldos se pagan “en cuatro o cinco cuotas, sin fechas establecidas”, lo que genera incertidumbre permanente entre los empleados.



Además de los salarios, el conflicto incluye el no pago del aguinaldo y serias irregularidades en el régimen de vacaciones. Según relataron los trabajadores, en muchos casos se otorgan licencias sin que se abone previamente lo correspondiente, o con adelantos parciales que luego no se completan.

Puede interesarte



“Vos salís de vacaciones y recién te pagan cuando volvés”, explicaba el operario consultado días atrás, al describir una situación que afecta tanto a trabajadores quincenales como mensuales.

De acuerdo a esos testimonios, varios empleados se encuentran actualmente de licencia sin haber percibido el pago completo.



A esta situación se suma la falta de diálogo con la empresa. Los trabajadores aseguran que, a diferencia de conflictos anteriores, no existen instancias de negociación ni mediación.



Algunas de las medidas que los empleados adoptan para visibilizar el reclamo es asistir a sus puestos, fichar en los horarios habituales, pero luego retirarse de sus puestos a modo de protesta.