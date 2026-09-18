Tras la presentación formal realizada ante el Gobierno provincial por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) en la que se solicitó la reapertura inmediata de la paritaria docente, la presidenta del frente, Liliana Olivera, remarcó la necesidad de “una recomposición salarial urgente y real”.



Olivera sostuvo: “La situación salarial de los docentes es agobiante. El deterioro de nuestros ingresos se siente día a día. Ya no se trata solo de correr detrás de la inflación, necesitamos una recomposición salarial urgente y real que nos permita hacer frente al costo de vida actual”.

En junio la administración de Axel Kicillof no dispuso aumento, y anunció semanas después la suba del 7% escalonado, que fue aceptado por todos los sectores. Ahora, cuando ya se lleva un 21,3% de inflación en el año, se pidió reabrir la paritaria.

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“Garantías” y “certidumbres”



Además de la recomposición salarial “indispensable para este mes”, la FEB hizo énfasis en dos ejes clave presentados ante el Ministerio de Trabajo provincial. Por un lado, “garantizar la plena cobertura de prestaciones de salud a través de IOMA”. Y por otro, “ratificar la defensa irrestricta del régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS)”.

“Necesitamos respuestas inmediatas en los sueldos, pero también certidumbre en nuestra salud y nuestro futuro previsional”, concluyó Liliana Olivera.

Sin suba en octubre



Mientras tanto, como adelantó Agencia DIB, por más que se llegue a un acuerdo en breve, ya no habrá tiempo que ese ajuste llegue con los salarios de septiembre, que se cobrarán en octubre.

Tras conocerse la inflación de agosto de 1,7%, el FUBD presentó una nota ante la Provincia para solicitar la convocatoria a paritarias, algo que ya habían llevado adelante ATE y los trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). Sin embargo, este pedido no tuvo eco aún en la Provincia, que mes a mes sufre en sus cuentas en medio de “una asfixia”, según denuncia, de parte del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB