La Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a advertir sobre la posibilidad de un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras no alcanzar un acuerdo salarial con las cámaras empresarias del sector. La advertencia se produjo luego de una audiencia paritaria que finalizó sin avances, lo que incrementó la tensión en el sistema de transporte público.



El encuentro se desarrolló en el ámbito del Ministerio de Trabajo y contó con la participación de las cámaras AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA, además de los representantes sindicales. Según comunicó el gremio, la reunión terminó sin consenso, lo que dejó el conflicto abierto.

Durante la audiencia, la UTA presentó una “última versión de propuesta de incremento salarial”, elaborada sobre la base de las discusiones previas. El sindicato llegó a esta instancia luego de rechazar un ofrecimiento del 1%, al que calificó como una “burla”, al considerar que los salarios actuales no alcanzan para “sostener un hogar”.

Estado de alerta y advertencias del gremio

Ante la falta de una respuesta concreta, la conducción sindical resolvió mantener el estado de alerta y advirtió que no permitirá que los trabajadores sean “rehenes” de la disputa financiera entre las empresas de transporte y el Ejecutivo nacional encabezado por Javier Milei.



Desde el gremio remarcaron que la discusión salarial no puede quedar supeditada a diferencias entre el sector empresario y el Estado, y dejaron abierta la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza si no se destraba el conflicto.

La postura empresaria y el rol de los subsidios

Las cámaras empresarias, en tanto, reiteraron su predisposición a avanzar en una “justa recomposición salarial”, pero condicionaron cualquier aumento a la aprobación de una nueva estructura de costos por parte de la Secretaría de Transporte.



Según plantearon durante la audiencia, el sistema de transporte atraviesa un “estrangulamiento financiero” producto del atraso en el pago de subsidios y del incremento sostenido de los costos operativos. En ese marco, advirtieron que el 40% de las empresas se encuentra en una situación crítica, al borde de la quiebra.



El Ministerio de Trabajo fijó una nueva audiencia virtual para el 27 de enero a las 15. Desde la UTA anticiparon que, si ese encuentro no arroja una respuesta concreta, se avanzará con un plan de lucha que podría incluir un paro total de los servicios de corta y media distancia en el AMBA.