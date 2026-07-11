Marcos y Estefanía, un matrimonio de Pilar, adoptaron a seis hermanos nacidos en Misiones y ahora impulsan una colecta solidaria para comprar un vehículo que traslade a los ocho integrantes de la familia.

Dos años separados en Misiones

Los seis chicos, de entre 2 y 12 años, fueron separados de sus padres biológicos hace dos años por disposición de las autoridades de Misiones. Durante ese tiempo permanecieron distribuidos en distintos hogares convivenciales, mientras el menor de ellos fue recibido por una familia de acogimiento. El objetivo de las autoridades siempre fue que, eventualmente, pudieran volver a vivir juntos.

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Una convocatoria pública sin postulantes

La jueza de Familia que intervino en el caso no encontró familias postulantes dentro del registro tradicional de adopción, por lo que decidió abrir una convocatoria pública para dar con un hogar dispuesto a recibir a los seis hermanos. Marcos y Estefanía, que buscaban formar una familia numerosa y ya conocían las dificultades que enfrentan los grupos de hermanos para ser adoptados juntos, decidieron postularse, contaron a Clarín.

La pareja atravesó trámites administrativos, entrevistas y encuentros virtuales antes de viajar a Misiones para convivir varios días con los chicos. Una vez completadas las instancias judiciales, emprendieron el regreso a Pilar el 3 de junio.

El regreso a Pilar

Desde su llegada, la familia atraviesa un proceso de adaptación en el que la prioridad es que los niños recuperen la tranquilidad y fortalezcan el vínculo con sus nuevos padres. En ese contexto surgió una necesidad puntual: contar con un vehículo con capacidad para los ocho integrantes del grupo familiar.

La colecta

La familia solicitó la colaboración de la comunidad para reunir el dinero necesario y adquirir una unidad que les permita trasladarse a controles médicos, actividades cotidianas y salidas en conjunto.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias marcosyestefi, de una cuenta del Banco Santander.