Autopistas del Sol comenzó el recambio de luminarias en el Ramal Campana de la Panamericana, con la instalación de unas 2.000 luces LED sobre la calzada principal.

El operativo abarca el tramo entre el kilómetro 34, a la altura del peaje de Ramal Campana, y el kilómetro 73, en ambos sentidos de circulación, y permitirá un ahorro estimado del 50% en el consumo energético de cada luminaria reemplazada.

El recambio afecta los accesos que atraviesan los municipios de Malvinas Argentinas, Tigre, Escobar y Campana. Según informó la concesionaria, la nueva instalación apunta a mejorar la calidad de la iluminación y la seguridad de la circulación nocturna sobre el corredor.

Mejor visibilidad, mayor seguridad

"Una mejor iluminación favorece la visibilidad en las horas de menor luz natural, mejora la percepción de distancias y obstáculos y aporta mayor confort y previsibilidad al conductor durante la noche", señalaron desde Ausol a Pilar de Todos.

Los trabajos comenzaron el 18 de mayo y se extenderán durante el resto del año, en el horario de 8 a 18, con afectación parcial al tránsito.

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La obra avanza mediante distintos frentes de trabajo que se desplazan de acuerdo con las condiciones de circulación, climáticas y operativas, lo que permite mantener habilitada la circulación y reducir las demoras para quienes utilizan el corredor a diario.

Menos fallas

"La incorporación de tecnología LED representa una mejora estratégica en términos de mantenimiento: la nueva instalación presenta una menor tasa de fallas respecto de la tecnología anterior", indicaron desde la empresa.

De acuerdo con Ausol, la menor cantidad de fallas previstas reducirá las restricciones a la circulación por tareas de mantenimiento y disminuirá la exposición de los equipos de trabajo y de los usuarios a situaciones de riesgo. La mayor vida útil de los equipos LED, agregaron, se traduce en un servicio de iluminación más estable y continuo en el tiempo.

Los trabajos se realizan con cuadrillas especializadas, camiones con hidrogrúa y vehículos de apoyo, e incluyen la construcción de bases y la instalación de columnas según las necesidades de cada sector. Cada frente de obra cuenta con señalización para ordenar el tránsito en la zona afectada y resguardar tanto a los operarios como a los usuarios de la vía.

"La obra se enmarca en las acciones de mantenimiento y mejora que Autopistas del Sol desarrolla sobre el corredor, orientadas a brindar una infraestructura más segura, eficiente y sustentable", remarcaron desde Ausol.

La empresa recomendó a los conductores reducir la velocidad al aproximarse a las zonas señalizadas, respetar la señalización vertical y extremar la precaución mientras dure la obra.