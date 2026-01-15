La exconcejal de Pilar y referente del PRO, Adriana Cáceres, reiteró en las últimas horas su pedido para que se realicen mejoras urgentes en las colectoras de la autopista Panamericana, Ramal Pilar. El reclamo se reactivó ante la continuidad de obras sobre la traza principal en horarios de alto tránsito, lo que genera demoras, congestionamientos y situaciones de riesgo para quienes circulan diariamente por la zona.

Cáceres, cuyo mandato legislativo finalizó el pasado 10 de diciembre, cuestionó que la empresa concesionaria Autopistas del Sol continúe realizando trabajos sobre la calzada principal sin garantizar alternativas seguras de circulación. Según remarcó, la falta de mantenimiento en las colectoras priva a los automovilistas de contar con vías alternativas cuando se reducen carriles por tareas de conservación.

"Panamericana no da más, la colectora tampoco", disparó Cáceres en las últimas horas.

Ya en noviembre del año pasado Cáceres había lanzado una campaña en sus redes sociales y en la plataforma Change para que la empresa revierta la situación.

“Si el impacto de las obras se sostiene durante el día, la seguridad no puede ser negociable”, había señalado entonces.

“Exigimos medidas complementarias urgentes sobre las colectoras, que hoy funcionan como vía alternativa”, expresó, al tiempo que enumeró una serie de mejoras necesarias.

Entre ellas mencionó “asfaltado completo en todo el tramo afectado, iluminación para garantizar visibilidad y seguridad y señalización clara y efectiva para prevenir accidentes”.

“La infraestructura debe estar a la altura del riesgo que implican las obras diurnas. La vida de quienes circulamos todos los días es la prioridad, entendiendo que para ustedes también”, agregó en aquel reclamo.

El planteo de Cáceres se da luego de que AUSOL confirmara que continuará realizando labores de mantenimiento en horario diurno, pese a las quejas de vecinos y usuarios por las demoras y complicaciones en el tránsito.

Desde la empresa informaron oportunamente que “los trabajos, que tienen por objetivo garantizar una mejor circulación y mayor seguridad para vecinos y los usuarios, los realizan equipos de Conservación y Mantenimiento de AUSOL en horarios de baja circulación, con cuadrillas distribuidas en distintos sectores de la traza”.

Sin embargo, la autopista ya funciona prácticamente como una avenida, donde resulta difícil distinguir entre horario pico y no pico, por lo que las tareas generan embotellamientos frecuentes.

Cabe recordar que hace más dos años el Municipio de Pilar había intimado a AUSOL a desistir de realizar trabajos en horarios de alto tránsito vehicular, justamente por la congestión que generaban. Pese a ello, las tareas continuaron desarrollándose en los mismos horarios.



