El 16% de los conductores que circulan por el Acceso Norte —la Panamericana— usa el celular mientras maneja. El dato surge del Observatorio Vial 2025, elaborado por CESVI Argentina junto a Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste, y se suma a otro igualmente preocupante: más del 40% no respeta la distancia mínima de seguridad entre vehículos, una de las principales causas de colisiones en autopistas de alta circulación.

Los resultados fueron presentados este lunes en el marco del lanzamiento de la Agenda de Seguridad Vial 2026, un plan conjunto de ambas concesionarias orientado a modificar las conductas de riesgo más frecuentes en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

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Cuatro veces más riesgo

El uso del teléfono al volante no solo es una infracción: multiplica hasta cuatro veces la probabilidad de sufrir un siniestro vial, según advierte el propio informe.

Aun así, entre el 14% y el 16% de los conductores relevados en el Acceso Norte y el Acceso Oeste mantiene esa conducta. El rango varía según el tramo y el momento del relevamiento, pero el promedio se sostiene por encima del 15%.

La distancia mínima de seguridad es el otro gran déficit. Más de cuatro de cada diez vehículos circula a menor separación de la recomendada respecto del auto de adelante, lo que eleva el riesgo de colisión trasera —condición frecuente en el ramal Pilar durante las horas pico.

El carril izquierdo y las señales que nadie hace

El informe también identifica el mal uso del carril izquierdo como un factor de riesgo extendido. Una proporción relevante de vehículos circula por ese carril sin efectuar maniobras de adelantamiento, afectando la fluidez del tránsito y generando situaciones potencialmente peligrosas.

A esto se suma un uso deficiente de las luces intermitentes: poco más de la mitad de los conductores señaliza correctamente al adelantar, y menos de la mitad lo hace al cambiar de carril. Dos conductas básicas que, ignoradas, elevan el riesgo de colisiones laterales.

El cinturón trasero, la deuda pendiente

En seguridad pasiva, el relevamiento registra un retroceso: el uso del cinturón cayó en todos los ocupantes, con el mayor déficit en los pasajeros traseros, donde el nivel de cumplimiento sigue siendo bajo. En sentido contrario, el uso del casco en motociclistas se mantiene cerca del 100%, consolidándose como la conducta mejor adoptada dentro del sistema vial.

Qué viene en 2026

Con estos datos como punto de partida, Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste lanzaron la Agenda de Seguridad Vial 2026, estructurada en cuatro ejes: comunicación, comunidad, alianzas estratégicas y acción en vía pública.

El plan incluye campañas en cartelería fija y variable, contenidos digitales basados en situaciones reales de conducción, charlas para jóvenes próximos a obtener su primera licencia y articulación con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.

Las iniciativas apuntan a los más de 1,4 millones de vehículos que circulan diariamente por ambas autopistas, con foco en cuatro conductas prioritarias: uso del cinturón, respeto por la distancia mínima, circulación ordenada según el tipo de vehículo y reducción de distracciones al volante.