Autopistas del Sol cerrará a partir del 12 de junio la rama de salida hacia la calle Champagnat, en el kilómetro 54,500 del Ramal Pilar de Acceso Norte, sentido norte.

La medida, informó la empresa, se adoptará por al menos 72 horas y responde a trabajos de reparación que ejecutará Edenor ante una emergencia eléctrica detectada en el sector.

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“Esta medida responde de manera directa a trabajos de reparación urgentes que debe realizar la empresa distribuidora de energía Edenor, a raíz de una emergencia eléctrica detectada en la zona”, señalaron desde Autopistas del Sol.

Desvío

Los conductores deberán continuar por la traza central del Ramal Pilar hasta la bajada del puente El Chingolo, en el kilómetro 55, y desde allí retomar hacia sus destinos, según indicó la empresa.

Autopistas del Sol solicitó moderar la velocidad, respetar la señalización dispuesta y acatar las indicaciones del personal afectado al lugar durante toda la duración de los trabajos.