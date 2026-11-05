La concesionaria de la Autopista Panamericana informó que se habilitará el pago del peaje utilizando la modalidad de código QR.

La opción fue habilitada por Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste y estará vigente a partir del 6 de noviembre cuando los tótems de pago electrónico entren en funcionamiento para que los usuarios puedan pagar con QR.

Desde la firma consignaron que se trata de “una modalidad de pago ágil y simple”. Y agregaron que como parte del lanzamiento, los usuarios que realicen el pago del peaje con QR a través de la app de Mercado Pago podrán obtener el 50% de descuento en un viaje por día durante los 15 días de vigencia de la promoción.

Puede interesarte

“Una vez escaneado el código desde la app de Mercado Pago, el descuento se aplica de manera automática con cualquiera de los medios de pago asociado (dinero en cuenta - tarjeta de débito - tarjeta de crédito)”, consignaron.

La iniciativa, señalaron, busca “ampliar las alternativas de pagos automáticos disponibles para quienes transitan por Panamericana y Acceso Oeste y continuar incorporando herramientas digitales que simplifiquen la experiencia de viaje”.

“Continuamos mejorando la oferta de pago electrónico en nuestras estaciones de peaje, apostando a soluciones más ágiles, a partir de tecnología probada, confiable y que brinda a los usuarios garantías de seguridad y trazabilidad de las transacciones”, explicaron desde Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste.

La incorporación del QR forma parte del proceso de modernización de los medios de pago y permite sumar una opción sencilla, rápida y accesible para los usuarios, indicaron desde Autopistas del Sol.

