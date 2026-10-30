El Club del Trueque tendrá este sábado 31 de octubre una nueva jornada en la Sociedad de Fomento de Villa Astolfi, en Pilar, de 14 a 17, sobre la calle Soler esquina Santa Lucía, a dos cuadras de la estación del Ferrocarril San Martín.

Se realizará en medio de una crisis alimentaria que, según advierten sus organizadores, se profundiza en los barrios.

Los puesteros y las puesteras pueden llegar desde las 13 para armar sus espacios. La entrada es libre y gratuita, hay 20 mesas disponibles y cada participante puede llevar la suya o instalarse con una manta en el piso. Al último encuentro asistieron 80 puesteros y puesteras.

La mayor demanda sigue siendo de alimentos. “La gente está necesitando desesperadamente un alimento, un fideo, un puré de tomate”, sostuvo la dirigente de Libres del Sur Ana Barreto, una de las tres coordinadoras del espacio, a Agenda Propia (105.9).

Alimentos para que haya qué intercambiar

En el primer reencuentro faltaron alimentos para intercambiar: fue poca la gente que los llevó, aunque son lo que más se necesita. Para las ediciones siguientes, incluida la de este sábado, la organización pidió donaciones a otras agrupaciones y a vecinos de Pilar. Así busca garantizar fideos, arroz y puré de tomate, además de azúcar y aceite, lo más requerido.

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Ferias en otros barrios

Del mismo grupo de WhatsApp surgieron otros espacios de trueque. Hay encuentros los sábados en Presidente Derqui, organizados por vecinas de esa localidad; otro se hace en Río Luján y uno más se planifica en la Tribarrial, en San Alejo.

Barreto también se refirió a por qué la organización se mantiene en Villa Astolfi: es un espacio con el que Libres del Sur trabaja desde hace muchos años y que cuenta con tinglado por si llueve, baños, agua caliente para el mate y algunas mesas. Sobre los pedidos de hacerlo todos los sábados, explicó que la sociedad de fomento tiene otras actividades y torneos deportivos, por lo que las fechas se avisan con anticipación por WhatsApp. “La verdad es que no disponemos de un lugar físico para hacerlo”, sostuvo.

“Se está naturalizando”

Sobre la evolución de la emergencia alimentaria en los últimos meses, la respuesta fue directa. “Yo lo que veo se que profundiza. Lamentablemente, hay mucha gente que lo va normalizando”, expresó Barreto.

Según describió, saltearse una comida, tomar mate para no almorzar o no cenar y que los adultos no coman para que coman los niños son situaciones que “se vuelven normales desde el día a día” de quienes no llegan a fin de mes. Como ejemplo, relató que un vecino de Pilar le contó que fue a una carnicería, pidió huesos para el perro, los hirvió y sacó la carne para cocinarles a sus hijos.

En tanto, entre los feriantes hay quienes, pese a tener trabajo, arman un emprendimiento para generar más ingresos porque “trabajando con un solo empleo no alcanza”, indicó.

Qué había advertido el relevamiento de julio

El Club del Trueque surgió tras el relevamiento sobre emergencia alimentaria que Libres del Sur realizó en Pilar y presentó en julio. Según ese trabajo, el 60% de las familias consultadas dejó de consumir carnes, lácteos, frutas, verduras y legumbres, mientras que el 66% suprimió al menos una comida durante el último mes evaluado.

Además, la mitad de los encuestados dijo haber tomado deuda, con tarjeta, préstamos en billeteras virtuales o a familiares, para comprar alimentos.

Cómo sumarse

Quienes quieran un puesto pueden reservar mesa y silla por el grupo de WhatsApp o a través de las coordinadoras, aunque no es obligatorio anotarse: los vecinos que pasen pueden ir a buscar sus cosas y volver, mientras haya lugar. Se permiten ventas, feria y puestos sin restricción, salvo medicamentos o productos de venta prohibida, que no se pueden vender ni intercambiar. Para consultas, el contacto es el 11 3178-2470.