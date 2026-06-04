El próximo sábado 13 de junio se realizará una nueva jornada de encuentro comunitario en el Espacio Socioeducativo Aldea Jóvenes para la Paz, en Pilar, convocando a productores, artesanos, talleristas, artistas y vecinos de la comunidad.

Aldea Jóvenes para la Paz es un proyecto socioeducativo y productivo destinado a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 17 años, inspirado en los valores promovidos por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Desde hace años desarrolla propuestas educativas centradas en la promoción de los derechos humanos, la cultura de paz, la convivencia solidaria y la no violencia activa.

Puede interesarte

En este espacio, los jóvenes participan de diversos talleres productivos y de oficios, entre ellos huerta agroecológica, granja, apicultura, carpintería, artesanías y otras experiencias formativas que fortalecen la autonomía, el trabajo colectivo y la construcción de vínculos respetuosos.

La jornada surge con el impulso del colectivo “La Milpa”, que propone revitalizar este histórico espacio de encuentro entre productores y consumidores, promoviendo el comercio justo, la economía circular y el intercambio directo entre quienes producen y quienes consumen.

“La Aldea ya fue escenario del Primer Encuentro Agroecológico de Pilar realizado en 2018 y hoy renueva su compromiso con la construcción de redes comunitarias que fortalezcan la producción local, la autogestión y las iniciativas cooperativas”, señalaron los organizadores.

Durante la feria se podrán encontrar productos artesanales, agroecológicos, elaboraciones caseras, emprendimientos cooperativos, propuestas culturales, música, talleres abiertos y espacios de intercambio para toda la familia.

“Será una oportunidad para encontrarnos, compartir una ronda de mate, intercambiar saberes y seguir construyendo nuevos círculos virtuosos de trabajo, solidaridad y comunidad”, agregaron.

Convocatoria

Desde la organización, además abrieron la convocatoria para aquellos que quieran formar parte de la jornada:

• Productores locales

• Artesanos y emprendedores

• Talleristas

• Músicos y artistas

• Proyectos cooperativos y autogestivos

• Vecinos interesados en la economía social y el consumo consciente

Dónde y cuándo es la feria

La feria se realizará en Florida 600, Barrio Las Nazarenas Km 50,5 Ramal Pilar (Detrás de Blest). La jornada se desarrollará el sábado 13 de junio, de 12:00 a 17:00 horas, con entrada libre y gratuita.