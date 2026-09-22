La Fundación El Arte de Vivir celebró en Pilar una nueva edición de sus Premios a los Valores Humanos, una iniciativa que desde 2017 distingue a personas e instituciones que, a través de su trabajo cotidiano, generan un impacto positivo en la sociedad.

La ceremonia se realizó el pasado viernes 18 de septiembre en el Teatro Municipal Ángel Alonso, bajo el lema “Algunas personas transforman el mundo en silencio”.

La propuesta invitó a la comunidad a detenerse, celebrar y reconocer historias de compromiso, servicio y solidaridad que muchas veces se construyen lejos de los grandes escenarios, pero que tienen un impacto concreto en la vida de otras personas.

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Como parte del encuentro, los presentes participaron también de una meditación guiada, generando un momento de pausa y conexión en medio de la celebración. “La práctica estuvo en línea con el espíritu de la iniciativa, que busca promover el bienestar personal como punto de partida para construir vínculos y comunidades más saludables y humanas”, destacaron desde la Fundación.

En esta edición, los reconocimientos estuvieron vinculados a las categorías Salud, Educación y Labor Social, y destacaron especialmente dos iniciativas de la comunidad de Pilar.

Reconocimiento a la Posta Sanitaria Las Lilas

En la categoría Salud fue reconocida la Dra. Claudia Lascano, fundadora y referente de la Posta Sanitaria Las Lilas, por su trayectoria de servicio y compromiso con el acceso a la salud de las familias de los barrios Las Lilas y Monterrey, en Presidente Derqui.

Desde 2007, la Posta trabaja en atención primaria y promoción de la salud, articulando el esfuerzo de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, el Hospital Universitario Austral, el Municipio de Pilar y una amplia comunidad de profesionales, docentes, estudiantes y voluntarios.

“Más que un espacio de atención médica, la Posta representa un modelo de trabajo comunitario en el que la salud se aborda desde la cercanía, la prevención y el acompañamiento de las familias”, señalaron desde El Arte de Vivir.

TGD Padres TEA Pilar: construir inclusión desde el acompañamiento

En la categoría Educación, el reconocimiento fue para TGD Padres TEA Pilar, una organización que nació de la experiencia de familias vinculadas al autismo y que convirtió ese recorrido en una red de acompañamiento, información y concientización.

El grupo trabaja para promover una mayor comprensión del autismo y una comunidad más inclusiva, brindando orientación y generando espacios donde las familias puedan compartir experiencias y encontrar apoyo.

La distinción fue recibida por Maira Gutiérrez, junto al equipo de TGD Padres TEA Pilar, como reconocimiento a una labor que se sostiene en el tiempo y que busca transformar la realidad cotidiana de muchas familias.

Los Premios El Arte de Vivir a los Valores Humanos nacieron con el objetivo de visibilizar ejemplos concretos de solidaridad, compasión, no violencia, generosidad, servicio, paz, integridad y cooperación, entre otros valores universales.

La iniciativa propone no solo reconocer a quienes llevan adelante estas acciones, sino también generar una conversación dentro de la comunidad sobre el tipo de sociedad que queremos construir y sobre el impacto que cada persona puede generar desde su propio ámbito.

El encuentro contó con la participación de Lucas Ejchenbaun, director de Relaciones Institucionales de la Fundación El Arte de Vivir; Dr. Juan Pablo Anchezar, miembro del Board de la Fundación en Argentina; y Claudia Arellano, directora del programa Healing Breath, dedicado al bienestar de profesionales de la salud.

La conducción estuvo a cargo de Alejandro Saab y Lucila Domínguez, coordinadores de las actividades de El Arte de Vivir en Pilar.

Como cierre de la ceremonia, el público disfrutó de la presentación del Coro Majestic Gospel Sounds de Del Viso, dirigido por el músico Julián Lollo, con producción de la cantante Mariángeles Pérez Manoileff.