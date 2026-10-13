La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lleva sancionados a 1.849 conductores por circular de manera ilegal por la banquina en autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires. El organismo mantiene presencia diaria en la Panamericana, el Acceso Oeste y la autopista Buenos Aires – La Plata, con un operativo que busca desalentar una de las maniobras que más malestar genera entre quienes respetan las normas de tránsito.

Los controles combinan patrullajes dinámicos con motos y puntos fijos en zonas estratégicas, orientados a detectar a los conductores que intentan ganar tiempo utilizando un espacio reservado exclusivamente para emergencias.

La circulación por banquina está prohibida por el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito. Aun así, de acuerdo con datos del organismo nacional, se trata de una práctica habitual en los momentos de mayor congestión vehicular.

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“Yo no lo quise hacer”

En uno de los operativos realizados en la Panamericana, un agente de la ANSV detuvo a un conductor que había circulado por la banquina. Al ser consultado por la infracción, el hombre justificó la maniobra diciendo que estaba cansado de quienes "sacan ventaja". Mientras recibía las explicaciones correspondientes, tomó su billetera y, ante la pregunta de qué hacía, respondió: "Para darte una ayuda", en lo que pareció un intento de ofrecer dinero para evitar la sanción. El agente rechazó el ofrecimiento y labró el acta.

En el mismo operativo, la ANSV también sancionó a 340 conductores por circular sin patente o con la placa adulterada, en tanto que otros 187 fueron multados por usar el teléfono celular mientras manejaban.

El organismo nacional sostiene este tipo de controles como parte de una estrategia permanente para ordenar el tránsito en los principales corredores del AMBA y desalentar prácticas que, además de peligrosas, afectan a millones de conductores que circulan a diario por esas autopistas.