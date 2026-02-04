El Municipio continúa avanzando con la construcción del sistema de drenaje de agua en el centro de Pilar por lo que ya está operativo el diagrama de cambio de paradas de los colectivos que habitualmente transitan por la zona.

Los trabajos se extienden a lo largo de la calle Ituzaingó y por el avance de las tareas se definió el cierre provisorio de la Terminal de Colectivos.

“Esta obra transformará de manera integral todo el centro de Pilar. Mejorará el drenaje del agua y conectarán este nuevo sistema de desagüe con el Río Luján”, explicaron desde la Comuna.

La obra hidráulica se suma a otras tareas que se llevaron adelante con el objetivo de poner en valor el centro del distrito. Entre ellas figuran los trabajos de ensanchamiento y repavimentación de la Ruta 8, y las nuevas veredas y luminarias LED que se instalaron en toda la zona.

Nuevas paradas de colectivos

Mientras continue esta etapa de la obra la terminal de ómnibus permanecerá fuera de servicio y las paradas de la calle Ituzaingó se verán modificadas.

Por ello el Municipio ha instalado nuevas zonas de ascenso y descenso de pasajeros que operarán de manera provisoria.

Las nuevas paradas serán:

- Línea 501 a Fábrica Militar/San Alejo/ Villa Rosa: parada solamente en Ruta 8 esquina Ituzaingó.

- Línea 503 a Manzone: parada en Víctor Vergani a Yrigoyen.

- Línea 510 Ramales 4-5 y 9: parada sobre Ruta 8 esquina Ituzaingó.

- Línea 520 a Derqui: parada en Tucumán y Víctor Vergani.

- Línea 520 a Zelaya: parada en Ruta 8 esquina Ituzaingó.

- Línea 176 a Chacarita: parada en Ruta 8 esquina Ituzaingó.

- Línea 203 por Del Viso y Ford: parada en Ituzaingó y Tucumán (Banco Francés).

- Línea 203 a Pte. Saavedra por Autopista: parada en Ruta 8 e Ituzaingó.

- Línea 276 a Luján: Parada en Ituzaingó y Tucumán (Banco Supervielle)

- Línea 276 a Escobar: parada en Ruta 8 y esquina Ituzaingó.

- Línea 291 a Escobar: parada en Ruta 8 esquina Ituzaingó.

- Línea 350 a Los Cardales/S.A. de Areco: parada en Tucumán y San Martín.

- Línea 429 a Capilla/ Zárate: parada en Tucumán y San Martín.